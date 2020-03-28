【兩岸關係】特朗普簽署「台北法案」 國台辦：任何力量都阻擋不了國家統一

美國總統特朗普26日簽署「台北法案」，法案要求美國行政部門以實際行動協助台灣鞏固邦交及參與國際組織，並尋求進一步增強與台灣的經貿關係。對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，世界上只有「一個中國」，大陸和台灣同屬「一個中國」；中國的國家統一、民族復興是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的。「台獨」是歷史逆流，是絕路，是絕不會得逞的。

國台辦：美國在一中原則下與中國建交

朱鳳蓮今日回應指，中國外交部等部門已表明了中方堅決反對美方簽署「2019年台北法案」的嚴正立場，並已向美方提出嚴正交涉。

她說，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國。台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。世界上180個國家與中國建交，美國早在40多年前就在「一個中國」原則基礎上與中國建交。現在美國卻簽署法案阻撓其他主權國家與中國發展正常國家關係，毫無道理、自相矛盾，違背國際法和國際關係基本準則。

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朱鳳蓮指出，中國的國家統一、民族復興是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的。「台獨」是歷史逆流，是絕路，是絕不會得逞的。

全國人大發聲明 敦促美方不得實施該法案

此外，全國人民代表大會外事委員會昨日也發表聲明稱，美方不顧中方的多次嚴正交涉，將所謂「2019年台北法案」簽署成法，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中國全國人大對此表示強烈不滿和堅決反對。

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聲明指，強烈敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得實施該法案，慎重處理台灣問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

責任編輯：尹航