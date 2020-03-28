【肺炎疫情】湖北民眾排長隊送醫療隊撤離 網民讚知感恩也有人籲別聚集（有片）

內地疫情防控形勢漸趨緩和，各地援鄂醫療隊17日起陸續分批撤離。網傳多段影片顯示，在湖北武漢，黃岡，十堰等地，醫療隊撤離時，當地民眾自發前來送行，有人還手執五星旗，還有警察向醫療隊致敬。據中新社早前報道，截至3月8日，全國已經有346支醫療隊抵達武漢和湖北。醫療隊總人數達4.26萬人。

不少網民都表示，看到這一幕感動落淚，認為體現中國人知感恩，有人稱「前來送行的人可能曾處在失去親人的邊緣，或是純粹因為支援醫療隊的大愛和無私而感動」。也有網民擔憂，前來送行的人太多，人群密度如此高會否造成傳播隱患，令醫療隊的工作前功盡棄。

當地民眾熱烈歡送醫療隊撤離

據湖北當地媒體，新疆首批援鄂醫療隊142人在周四（26日）踏上歸程，該醫療隊是全國首批支援湖北的醫療隊之一。

新疆援鄂醫療隊總領隊曹玉景介紹，1月27日，僅用兩個小時，新疆醫科大學就組建了第一批援鄂醫療隊，次日抵達武漢。彼時武漢正處於疫情最危急時刻，面臨著病床緊缺、醫護人員緊缺等困難。該隊抵達後，與武漢大學人民醫院東院醫護人員混編抗疫。截至3月24日，雙方共同救治529人，治愈321人。

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醫療隊入駐的酒店還提供了「隊員可終生免費入住」的服務。這並非唯一為醫護人員提供優惠的湖北企業或組織。

▲ 圖片來源：瀟湘晨報

內地多地區 為援鄂醫護人員提供優惠

湖北省文化和旅遊廳2月發布消息稱，湖北所有 A 級旅遊景區 5 年內對援鄂醫療隊員免門票。

湖北省文化和旅遊廳統一製作「靈秀湖北感恩卡」，在抗疫結束前發放到各醫療隊。援鄂醫療隊員憑卡可攜帶親屬一名，5 年內不限次免門票遊覽省內 A 級旅遊景區，自疫情結束後景區恢復正常運營至 2024 年 12 月 31 日。

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▲ 圖片來源：央視

除湖北外，其他省市也紛紛推出針對支援湖北的醫護人員的優惠措施。例如河南寶泉景區日前發布針對全國4萬余名支援湖北的一線醫護人員終身免費游覽景區且同行人員一人也免費的硬核政策，四川省火鍋協會還「為出征武漢的四川援助湖北醫護人員免費提供一年的火鍋餐飲服務」。

責任編輯：尹航

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