【中國口罩】BBC：中國欲以「口罩外交」  重塑受損大國形象

▲ 英國廣播公司（BBC）中文網分析，中國政府正嘗試通過「口罩外交」挽回因疫情受損的「大國形象」。

新冠肺炎全球大流行，全球口罩供應出現嚴重供不應求。英國廣播公司（BBC）中文網分析，中國政府正嘗試通過「口罩外交」挽回因疫情受損的「大國形象」。內地媒28日報道，當天上午有兩班中歐班列分別自武漢、成都搭載大量醫療物資前往歐洲。

中新社周六（28日）援引中國國家鐵路集團有限公司方面表示，中歐班列（武漢）X8015/6次列車上午10時載運50座貨櫃，從中鐵聯集武漢中心站出發，預計15天後抵達德國杜伊斯堡，隨車貨物將分流至德國、法國、匈牙利、捷克、波蘭等國。

中國列車盛載物資 前往歐洲

據報道，這趟班列裝載的近9成貨物為武漢本地企業生產，其中有支援歐洲各國的醫用不織布、醫用桌布等總重166.4噸的疫情防護用品，分別用19個集裝箱裝運，佔總運量的38%。另外還有汽車配件、電子產品、通訊光纖和用於匈塞（匈牙利—塞爾維亞）鐵路工程建設的物資。

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報道稱，這是自疫情防控以來，從武漢開出的首趟中歐班列，代表中歐班列（武漢）恢復常態化運營。

另外一列搭載防疫物資的中歐班列（成都）28日上午也從成都國際鐵路港啟程，預計12天後運抵波蘭洛茲。這批防疫物資包括13萬隻口罩、752套防護服、2000個額溫槍，是近期中國國內最大批量通過中歐班列運輸出口的防疫物資。

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BBC中文網形容，受到疫情影響，許多一帶一路沿線國家的中國工程師、工人回國過春節遭遇隔離，不能按時復工，一些國家的一帶一路工程也陷入停頓。不過這似乎沒有停止中國利用世界工廠的優勢，營造推動國際合作，世界領導者形象的努力。

報道稱，全球疫情持續蔓延令許多國家醫療物資供應和生產能力受到極大考驗，中國許多製造企業隨即進行跨界調整，轉而生產抗疫物資。中國乘此機會大力開展外援，並且不遺餘力地宣傳其制度優越性。

BBC：中方展示制度優越性

報道指出，中國日前宣布向82個國家和世界衛生組織、非洲聯盟提供檢測試劑，口罩和防護服等物資援助。中國的一些地方政府、企業和民間機構也向韓國、日本、義大利等國捐贈物資。

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報道也提到，從已知的數據看，中國官方已援助伊朗25萬枚口罩，對義大利150萬枚，捐贈巴基斯坦的具體數量則未公布。但對口罩日產量已達到上億的中國，這些捐贈數量實在微不足道，卻在外交上得以「四兩撥千斤」。

BBC中文網分析，中國當局在1月初被指瞞報疫情導致錯失防控最佳時間，引發公眾批評管治能力低下和制度僵化。外界也批評，這次疫情暴露出中國只向上負責的體制弊端。但在疫情控制後，中方開始新一輪外宣攻勢，試圖扭轉此前抗疫不力的輿論，轉而重塑大國形象。

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責任編輯：費風

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