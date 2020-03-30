【中國口罩】荷蘭緊急回收60萬個中國製不合格口罩　中國大使這樣回應（更新版）

▲ 荷蘭衛生部表示，當地官方已經召回60萬個從中國進口、並已交付抗疫醫護人員手上的口罩，因為這些口罩的品質未達標準。

新冠肺炎全球大流行，各國對口罩需求殷切，中國恢復輸出口罩應付海外需求。但荷蘭衛生部表示，當地官方已經召回60萬個從中國進口、並已交付抗疫醫護人員手上的口罩，因為這些口罩的品質未達標準。

荷蘭衛生部在給法新社的聲明中表示，他們是在3月21日收到中國的製造商送來的一批口罩。他們初步檢視發現，這些口罩不符標準。

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聲明中表示，這批口罩有部分已經提供給醫療專業人員使用，並說「其餘的口罩馬上暫停分送。」

聲明中說，「第2次的檢測仍顯示，這些口罩的品質未達標準，現在決定不再使用這批口罩。」

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聲明強調，未來進口的口罩將接受額外檢測。

荷蘭公共電視頻道NOS報道，這批總數130萬個口罩，是FFP2等級的口罩，其中近半數─60萬個口罩─已分送到各醫院，如今因為品質不佳而被召回。

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報道指出，口罩的問題在於無法完好的遮蓋臉部，或是過濾層有缺陷。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）已經宣布，為對抗新冠肺炎，他已經訂購超過10億個口罩，其中大部分是向中國下單。

中國大使：高度關注事件

根據中國駐荷蘭使館官網發布消息，駐荷大使徐宏回應媒體詢問表示，「大使館高度關注事件，並在當晚第一時間與荷蘭外交部、衛生部聯繫，了解核實有關情況」。

他又指，他已應約與荷蘭醫療護理大臣范萊恩通話。范萊恩表示，真誠感謝中方為荷蘭抗擊疫情所提供的大力支持和幫助；關於荷方從中國採購的部分口罩不適宜重症病房醫護人員佩戴的問題，荷方正在進一步釐清有關情況，待有結果，將第一時間向中方通報。希望這一孤立事件不會影響兩國在抗擊疫情領域的友好合作。我對范萊恩大臣通報上述情況表示感謝。」

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責任編輯：伍樂

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