【中國口罩】荷蘭緊急回收60萬個中國製不合格口罩　部份過濾層未達標

▲ 荷蘭衛生部表示，當地官方已經召回60萬個從中國進口、並已交付抗疫醫護人員手上的口罩，因為這些口罩的品質未達標準。

新冠肺炎全球大流行，各國對口罩需求殷切，中國恢復輸出口罩應付海外需求。但荷蘭衛生部表示，當地官方已經召回60萬個從中國進口、並已交付抗疫醫護人員手上的口罩，因為這些口罩的品質未達標準。

荷蘭衛生部在給法新社的聲明中表示，他們是在3月21日收到中國的製造商送來的一批口罩。他們初步檢視發現，這些口罩不符標準。

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聲明中表示，這批口罩有部分已經提供給醫療專業人員使用，並說「其餘的口罩馬上暫停分送。」

聲明中說，「第2次的檢測仍顯示，這些口罩的品質未達標準，現在決定不再使用這批口罩。」

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聲明強調，未來進口的口罩將接受額外檢測。

荷蘭公共電視頻道NOS報道，這批總數130萬個口罩，是FFP2等級的口罩，其中近半數─60萬個口罩─已分送到各醫院，如今因為品質不佳而被召回。

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報道指出，口罩的問題在於無法完好的遮蓋臉部，或是過濾層有缺陷。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）已經宣布，為對抗新冠肺炎，他已經訂購超過10億個口罩，其中大部分是向中國下單。

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責任編輯：伍樂

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