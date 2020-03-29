【中國口罩】荷蘭緊急回收60萬個中國製不合格口罩　部份過濾層未達標

下一篇文章
【肺炎疫情】湖北民眾排長隊送醫療隊撤離 網民讚知感恩也有人籲別聚集（有片）
新冠肺炎全球大流行，各國對口罩需求殷切，中國恢復輸出口罩應付海外需求。但荷蘭衛生部表示，當地官方已經召回60萬個從中國進口、並已交付抗疫醫護人員手上的口罩，因為這些口罩的品質未達標準。
荷蘭衛生部在給法新社的聲明中表示，他們是在3月21日收到中國的製造商送來的一批口罩。他們初步檢視發現，這些口罩不符標準。
【新冠肺炎】北京連鎖藥店涉售假3M口罩 網民歎哪裡能買到真的？
聲明中表示，這批口罩有部分已經提供給醫療專業人員使用，並說「其餘的口罩馬上暫停分送。」
聲明中說，「第2次的檢測仍顯示，這些口罩的品質未達標準，現在決定不再使用這批口罩。」
聲明強調，未來進口的口罩將接受額外檢測。
荷蘭公共電視頻道NOS報道，這批總數130萬個口罩，是FFP2等級的口罩，其中近半數─60萬個口罩─已分送到各醫院，如今因為品質不佳而被召回。
【武漢肺炎】越南公司用廁紙製劣質「口罩」被查獲 分分鐘害死人 （有片）
報道指出，口罩的問題在於無法完好的遮蓋臉部，或是過濾層有缺陷。
法國衛生部長維宏（Olivier Veran）已經宣布，為對抗新冠肺炎，他已經訂購超過10億個口罩，其中大部分是向中國下單。
責任編輯：伍樂