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【中美角力】美國亞太2航母爆新冠肺炎疫情　美智庫憂大陸乘時攻台

國情動向 10:35 2020/03/30

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美國巡航亞太的兩艘航空母艦「列根號」及「羅斯福號」，雙雙出現新冠肺炎感染病例；美國智庫專家憂心，可能誘使中國對台灣採取行動。

新冠肺炎疫情蔓延，恐波及中美軍事角力。美國巡航亞太的兩艘航空母艦「列根號」及「羅斯福號」，雙雙出現新冠肺炎感染病例；美國智庫專家憂心，可能誘使中國對台灣採取行動。

美國官員表示，母港設於日本的列根號航母（USS Ronald Reagan）上有2人確診，列根號常駐的日本橫須賀海軍基地本周末封鎖，基地內每個人都被要求未來48小時待在室內。

羅斯福號至少30人染疫

另外，美國海軍羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航母也驗出至少30宗確診病例，目前已停泊在關島檢疫，將要花上25天才能檢測完船上5000名官兵。

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觀察者指，羅斯福號是美國現役11艘航艦之一，航母任務對於五角大廈嚴防中國及伊朗的戰略至關重要。羅斯福號暫停值勤對亞洲權力平衡構成的立即衝擊不大，但持續發展航母艦隊的中國不會不注意此事。

華府智庫美國企業研究所（AEI）亞洲專家馬明漢（Michael Mazza）表示：「中國肯定正密切關注此事。確實，這個時機點對於中國在此區域的鄰居來說特別危險，尤其台灣。」

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馬明漢指出，他擔憂中國領導人可能會試圖對台灣或在南海採取行動，在他看來，中方或許甚至會認為美國軍力一時之間減弱。

他還說：「至於背後動機，一方面是有必要轉移國內困局的關注，並促進黨內團結，另一方面是想趁機看看他能有哪些收穫。羅斯福號目前的狀況當然無助於遏制那些企圖。」

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但布魯金斯研究所（Brookings Institution）國防和外交政策專家歐漢倫（Michael O'Hanlon）則提醒說，不要對羅斯福號爆發疫情過度反應。他說，「這是要關注的事，但不必太過焦慮。」

美國代理海軍部長：仍可隨時接戰

美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）一再堅稱，羅斯福號仍準備好隨時執行任務，遇到極端情況仍能奉令出動，例如準備接戰。

莫德里表示：「如果有必要展開行動，航艦能很輕易地進入狀況，我們就會出發。」

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