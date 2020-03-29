【新冠肺炎】國家衛健委：現有確診病例少於3千 疫情傳播基本阻斷

內地新冠肺炎疫情趨緩，國家衛健委發言人米鋒表示，直至昨日，內地現有確診病例降至3000宗以下，本土疫情傳播已經基本阻斷，累計693宗境外輸入病例，超過八成來自7個國家，認為引起新一輪傳播擴散的可能性依然較大。

米鋒今日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上說，要繼續防範本土病例零星散發及境外輸入病例傳播的雙重風險，及時發現、快速處置，精準防控。

國家衞健委公布，內地昨日新增45宗確診新型冠狀病毒個案，其中44宗為境外輸入，1宗本土病例，來自河南，累計確診81439宗。同日新增死亡病例5宗，全部來自湖北武漢，累計死亡病例3300宗。

新增1宗本土病例 患者曾與無徵狀感染者食飯

河南新增的本土病例，經流行病學調查，追蹤到3名無徵狀感染者。確診的59歲女子是河南漯河市圖書館清潔工，發病前於21日曾坐長途巴士到郟縣，在她的同學、任職郟縣人民醫院的醫生，駕車陪同下返鄉掃墓，期間兩人3次一同進食。

而這名醫生一星期前與同院的另外兩名醫生，同枱食飯，其中一人有武漢出行史，之後自行隔離14天期滿。院方25日為抗疫前線醫護檢測，發現這三名醫生都是無徵狀感染者，3人及緊密接觸者都接受隔離醫學觀察。

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國家衛健委高級別專家組組長鍾南山最新表示，內地對無徵狀感染者情況所知有限，並無具體數字，亦未有詳盡研究。他說，按已知事實推斷，無徵狀感染者對密切接觸者的傳染率很高，但近期內地的新確診數字不升反降，說明內地並無大量的無徵狀感染者。

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責任編輯：蒯宇澄

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