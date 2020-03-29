【肺炎疫情】美教授撰文指新冠病毒不是人工合成 源頭非武漢

美國杜蘭大學醫學院教授羅伯特·加里在《自然醫學》發表文章中指出，新冠病毒並非在實驗室中培養的，武漢肯定有病例，但絕不是該病毒的源頭。他在文章中指目前有部分言論指出病毒起緣於人文，因此有必要來探究這種新型冠狀病毒起源。

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研究人員發現，新冠病毒並不具有「之前使用的病毒主幹結構」，因此不可能是人造，而更像是一種會在蝙蝠體內發現的病毒和另一種穿山甲身上的病毒，兩者結合發展而成。

新冠病毒和在蝙蝠體內發現的冠狀病毒有96%的相似性，正是4%的變導致有如此高的傳染性。

加里說︰「從對其他冠狀病毒的研究中我們得知，病毒能夠獲得這種變異，然後它們將更容易傳染。這也解釋了為甚麼這種病毒導致了目前的大流行。」

加里稱，病毒表面蛋白的突變可能是觸發這次疫情大流行的原因，但是在這之前，病毒的弱化版本可能已經在人群中傳播了幾十年。

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同時，盡管許多人認為該病毒起源於中國武漢的一個海鮮市場，但加里說這可能也是一個錯誤認知。 他稱，不論是自己或其他團隊做出的研究，都指向源頭應更早，武漢肯定有病例，但絕不是該病毒的源頭。

早前，中美就病毒源頭互相指摘，演變成為外交戰，但在中國國家主席習近平與美國總統特朗普通話後，雙方都強調緊密合作抗疫，令「外交疫戰」降溫。

責任編輯：高青

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