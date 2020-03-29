【新冠肺炎】疫情趨緩 湖北航班復航 深圳開放公共場所

內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情趨緩，停飛63日的湖北客運航班今日（29日）正式復航，目前已有25間航空公司，售賣超過100條航線的機票，目的地包括深圳、廣州、上海、杭州等；武漢市多間商場，明起將恢復營業。另外，深圳市即日起開放公共場所，包括商場、餐館、網吧、洗浴中心及圖書館等。

內媒：機票預訂情況有如春運

據民航局通知，自29日零時起，恢復湖北省除武漢天河機場外其他機場的國內客運航班。從旅遊出行網路交易服務平台「飛豬」的數據顯示，目前已經有25家航空公司開通29日後的湖北相關航線銷售，航線超過100條，主要覆盖目的地包括深圳、上海、廣州、杭州、重慶、成都、西安、福州、溫州、廈門、桂林、青島等。但因防疫需要，目前湖北航班暫不恢復國際和台港澳航線，也暫不允許往返北京。

有內地傳媒形容，機票預訂情況有如春運。飛豬數據顯示，多條航線的複航首日機票提前一日已經售罄。同時，過去一周，預訂清明假期湖北相關航班的用戶增長環比前一周增長近2倍，五一假期的預訂環比增幅也達到約1.6倍。

▲ 內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情，停飛63日的湖北客運航班今日（29日）正式復航。（資料圖片）

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據民航局通知，武漢天河機場將於4月8日開通。飛豬平台上，近一周預訂武漢進出港航班的用戶環比一周前增長120%，出行時間大部分為4月中旬至5月。

武漢地鐵重啟 乘客要隔位而坐

武漢地鐵也在停運65天後，於28日重啟，但乘客要隔位而坐、全程佩戴口罩及要掃碼上報行程。此外，武漢市多間商場，明日起恢復營業，入口處設置體溫監測站，所有職員都要戴上口罩，無疫情區域的居民，可以憑「健康碼」登記進入。

另外，廣東深圳市疫情防控指揮部辦公室今日凌晨發公告稱，即日起開放公共場所，包括商場、餐館、娛樂場所、網吧、洗浴中心及圖書館等；住宅區亦盡可能開放更多出入口，外賣或速遞人員出示健康碼及測體溫後，可正常出入各小區。

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責任編輯：蒯宇澄

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