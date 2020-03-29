【新冠肺炎】中國疾控高層指出歐美防疫最大錯誤 還提5條中國經驗

新冠肺炎蔓延成全球大流行，內地防控形勢趨穩，但美歐情況並不樂觀。中國疾控中心主任高福接受美國《科學》（Science）雜誌專訪時指出，美歐國家在疫情防控上犯下最大的錯誤就是︰「人們不戴口罩」。他提到，內地防疫經驗還顯示，要暫停公眾集會、限制移動——這就是為何會出現封城，而封城需要非常強有力的地方和國家領導。

列出中國抗疫經驗 控制社交距離最基本

美國權威刊物《科學》雜誌網站27日刊出對高福的專訪。高福指出，美國和歐洲國家最大的錯誤是「人們不戴口罩」。他稱，在這種病毒傳播中，飛沫扮演重要角色，「當你說話時，總是有飛沫從你的嘴裏出來。許多人是無症狀感染，或還沒有出現症狀，如果他們戴着口罩，可以防止攜帶病毒的飛沫感染他人。」

據國家衛健委今日公布，現時全國的確診病例降至3000宗以下，本土疫情傳播基本阻斷。對於中國抗疫經驗，高福指出，社交距離是控制傳染病最基本的方法，尤其是呼吸道傳染病。首先，中國使用「非藥物策略」，因為沒有任何特定的抑制劑或藥物，也沒有任何疫苗。第二，必須確保隔離任何病患。第三，密切接觸者應該隔離。第四，暫停公眾集會。第五，限制移動，這就是為甚麼會有「封城」的出現。

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武漢自1月23日10時開始封城，全面進入戰時狀態，實行戰時措施。高福提到，封城需要非常強有力的地方和國家領導，還要有監督社區工作的管理者。「管理者需要知道誰是密切接觸者，誰是疑似病例。社區的管理者必須非常警惕。他們是關鍵。」

此外，中國在商店、建築物和公共交通車站的入口處積極使用溫度計，因為必須盡可能多地測量人們的體溫，以確保發高燒的人不要進入這些場所。

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據悉，現年59歲的高福身兼中科院院士，美國微生物科學院院士，歐洲分子生物學組織外籍院士，中國疾病預防控制中心主任等職，主要研究方向為病原微生物跨種間傳播機制與分子免疫學。

責任編輯：尹航

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