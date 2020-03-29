  • 21°C
香港時間 : 2020329日 (日) 22:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】內地研究：孕婦可垂直傳染新冠肺炎給胎兒

社會熱點 21:42 2020/03/29

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，一群中國科學家日前在美國醫學期刊發布報告指出，已感染2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的孕婦有可能將病毒垂直傳染給腹中胎兒，但這種情況不多。

情況不多 傳染率為9%

中國科學家團隊追蹤武漢市33名染疫孕婦的新生兒，發現其中3人出生時已感染新冠肺炎。在如此少量樣本數下，傳染率為9%。

這篇論文發表在「美國醫學會小兒科學期刊」（JAMA Pediatrics），內容寫道：「由於生產過程實施嚴格的感染防控措施，因此新生兒上呼吸道或肛門採集到的SARS-CoV-2（新冠肺炎病毒學名）很可能源自母體。」

報告還說，染疫的3名男嬰都是剖腹生產，因他們的母親都患有新冠肺炎。其中1名男嬰因出現胎兒窘迫情況，僅懷孕31周便早產，需要施予心肺復甦。

【肺炎疫情】不讓下車上廁所？孕婦出血檢查被拒？ 湖北人出省屢遭歧視

【新冠肺炎】國家衛健委：現有確診病例少於3千 疫情傳播基本阻斷

另2名足月產的染疫男嬰則有嗜睡和發燒情況，其中1人還有肺炎。2人在加護病房接受治療，出生6天後病毒篩檢已呈陰性。

早產的染疫男嬰病況則最嚴重，出現肺炎、呼吸困難和敗血症。經在加護病房接受呼吸器、抗生素和咖啡因治療終於痊癒，且出生後第7天病毒篩檢也呈現陰性。

【新冠肺炎】研究稱新冠病毒可直接感染腎臟 或導致尿液傳播

【新冠肺炎】鍾南山：淋浴器或傳播新冠病毒 無症狀患者也有傳染性

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【肺炎疫情】內地戲院復工一周後 當局昨晚緊急叫停
2020/03/28
【肺炎疫情】內地戲院復工一周後 當局昨晚緊急叫停
【肺炎疫情】湖北民眾排長隊送醫療隊撤離 網民讚知感恩也有人籲別聚集（有片）
今日
【肺炎疫情】湖北民眾排長隊送醫療隊撤離 網民讚知感恩也有人籲別聚集（有片）
【肺炎疫情】美教授撰文指新冠病毒不是人工合成 源頭非武漢
今日
【肺炎疫情】美教授撰文指新冠病毒不是人工合成 源頭非武漢
【新冠肺炎】疫情趨緩 湖北航班復航 深圳開放公共場所
今日
【新冠肺炎】疫情趨緩 湖北航班復航 深圳開放公共場所
【新冠肺炎】中國疾控高層指出歐美防疫最大錯誤 還提5條中國經驗
今日
【新冠肺炎】中國疾控高層指出歐美防疫最大錯誤 還提5條中國經驗
疫情 治療 懷孕 抗生素 武漢 中國 SARS－CoV－2 冠狀病毒 沙士 肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】新冠病毒威力驚人 學者稱1人患病可傳給近6萬人

下一篇文章

【新冠肺炎】中國女子冰球隊2名隊員確診 均為輕症
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】西班牙從中國買到劣質試劑盒？中國大使館這樣回應
【新冠肺炎】西班牙從中國買到劣質試劑盒？中國大使館這樣回應
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
漢坦病毒是什麼？雲南男子復工途中發病急速死亡 同車29人隔離
漢坦病毒是什麼？雲南男子復工途中發病急速死亡 同車29人隔離
【中國口罩】荷蘭緊急回收60萬個中國製不合格口罩　部份過濾層未達標
【中國口罩】荷蘭緊急回收60萬個中國製不合格口罩　部份過濾層未達標
【新冠肺炎最新疫情】內地境外輸入病例累計迫近700 昨天單日再增44宗（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】內地境外輸入病例累計迫近700 昨天單日再增44宗（不斷更新）
【新冠肺炎】外賣食乜好？ 白切雞、壽司、蛋類炒菜暫列「黑名單」
【新冠肺炎】外賣食乜好？ 白切雞、壽司、蛋類炒菜暫列「黑名單」