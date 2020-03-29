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專題:新冠肺炎

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【新冠肺炎】新冠病毒威力驚人 學者稱1人患病可傳給近6萬人

社會熱點 21:48 2020/03/29

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新冠肺炎蔓延成全球大流行，截至目前各國累計確診病例已超過68萬，驚人數字背後引發人們對新冠病毒傳播力的擔憂。倫敦大學學院(University College London)重症加護醫學教授蒙哥馬利(Hugh Montgomery)指出，新冠病毒的傳染力幾乎是流感的3倍；只要有一人感染，多層傳播後可傳染給5.9萬人。

病毒傳播力超強 籲民眾保持「社交距離」

據英國《獨立報》（The Independent）報道，蒙哥馬利指出：「如果我感染普通流感，平均起來我大概會傳染給1.3或1.4個人；假使持續傳染個10次，那就有14個流感病人要算在我頭上。」而新冠病毒的傳染力更高，1個人可傳給3個人，到第10層已可令5.9萬人受感染。

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因此他呼籲民眾保持「社交距離」，因為如此一來，醫療體系有機會免於崩潰。他表示，在這樣的非常時期，民眾不能像患流感時毫不在乎，而是得負起責任保護其他人。大部分人遭受感染可能只有輕微症狀，不影響生活；但如果不立刻自我隔離，便會將病毒散播出去。

蒙哥馬利說：「少數人會在感染的第10天感到非常不適，只要來到醫院，就會消耗時間和資源；需要醫生檢驗和監控他是否確診。但記得，幫助醫院保有足夠病床、醫護人員和檢驗試劑，就是給病患最好的存活機會。」

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「當你情況危及，加護病房是能救你一命的地方；但問題是我們的資源、呼吸器、醫生、護士都在有限的狀況下，如果病患超出負荷，那便無法提供妥善的照護。」

責任編輯：尹航

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