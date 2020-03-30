【中國經濟】新冠疫情催化  內地下一個風口是甚麼？

新型冠狀病毒肺炎疫情令中國經濟冰封，現在疫情稍緩，內地開始推動復工復產，但製造業受外國疫情爆發影響，情況仍然慘淡，消費行業也同樣有一大段時間未有起色。但一些行業在新冠肺炎疫情的催化下，會成為新的風口，其中遠程辦公成為各大互聯網公司爭搶的商機大餅。

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有業內人士判斷，遠程辦公的相關領域將成為下一個萬億元級（人民幣，下同）的市場。艾媒諮詢數據顯示，在今年春節後開工第一周，內地採遠端辦公的企業數量達1800萬家，遠程辦公軟體用戶逾3億人。

根據綜合數據，日前，在騰訊發布的2019全年及第4季財報中，首次提到成立僅2個多月的騰訊會議帳戶，每日活躍帳戶數已經逾1000萬；此外，騰訊文檔還免費開放會員功能，單一檔案同時在線編輯人數擴增至200人，並提供多套辦公模版，支持檔案與PPT的遠端發表和語音通話，以及Word、Excel、PPT等軟體在線共同編輯。

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阿里巴巴集團打造的智慧移動辦公平台釘釘也在疫情期間，提供了大量免費服務，目前已經有逾600萬家企業在疫情期間調用釘釘的網上辦公產品；其中，以視訊會議的需求為主。

釘釘副總裁吳振昊表示，遠程辦公目前已脫離簡單的視訊會議，不少企業透過釘釘「健康打卡」，可兼顧辦公與員工健康；釘釘副總裁白惠源則表示，傳統辦公室和業務系統在疫情中遭遇諸多瓶頸和局限，疫情如同一支催化劑，激發很多企業的需求，許多企業主動參與了「數位化抗疫」，對傳統企業來說，也是一個重新審視和改變營運模式、工作方式的機會。

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另外一個在國外流行的Zoom，同樣藉新冠肺炎起飛。據調查公司指，Zoom的用戶數單在2020年這兩個月內已增加222萬，目前Zoom每月活躍用戶達1292萬人，相比2019年全年平均每月活躍用戶增加21%，Zoom 2月的股價比前足足漲了4成。

不過，遠程辦公能否成為穩定、長期的商務模式，看法仍然有分歧。有業內專家認為，遠程辦公需求在疫情之後，會快速收縮。但另一方面，過去遠程辦公因在實際環境中沒有急需，不少公司沒有意願去嘗試，但經過今次疫情後，不少企業已開始使用，發掘出可行性，也帶來不少便利，令樂於使用的企業急劇增加，從而帶動了遠程辦公成為新的風口。

正如艾媒諮詢首席分析師張毅指出，隨著疫情過去，遠程辦公的需求確實會減少；但他也表示，疫情讓企業意識到遠程辦公的便利，將成為遠端商機發展的基礎。

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張毅分析，遠程辦公未來會出現三個特點，第一，分工將會更明確，第二，用戶與企業參與度會更高，第三，5G將會讓企業端應用迎來爆點；他強調，內地有超過4000萬的中小企業，大多數的企業都還處在數位化的前期水平，換言之，整個市場還蘊藏巨大機會，在當前的移動辦公風口下，許多企業想參與進來，下一個萬億元級市場是可期的。

本報記者：高青

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