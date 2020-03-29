習近平考察浙江釋政治訊號：中國步入「後疫情」重建時期

▲ 內地新冠肺炎疫情暫趨緩和，中共總書認習近平今（29）日赴浙江考察。

內地新冠肺炎疫情暫趨緩和，中共總書認習近平今（29）日赴浙江考察，他先後來到寧波舟山港穿山港區碼頭、北侖大碶高端汽配模具園區，了解港口和園區企業復工復產情況。與早前武漢之行關注抗疫工作不同，浙江之行重點是「後疫情」時期的經濟重建。

央視新聞報道，習近平調研的穿山港區貨櫃箱碼頭是繼深圳鹽田國際碼頭後全球第二大單體集裝箱碼頭，碼頭岸線3,410米，擁有十個大型專業泊位，2019年完成貨櫃箱吞吐量1,035萬標箱，在「一帶一路」建設中具樞紐效果。

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寧波舟山港集團由原寧波港集團與舟山港集團整合組建成立，由穿山、北侖等19個港區組成。2019年寧波舟山港完成貨物吞吐量11.2億噸，連續11年位居世界第一。

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疫情發生以來，寧波舟山港穿山港區採取科學有效的防控措施，盡可能減少疫情對生產作業影響，成為穩定內地外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉的重要保障。

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觀察者指，習近平這次考察的浙江，曾是他主政地方，政治訊號強烈；作為中國東南沿海經濟強省，浙江一直是中國民營經濟最為活躍、和以出口導向型經濟為特長的工業重鎮，今次受疫情打擊不輕；但浙江是全國較早採取斷然措施遏制疫情地區之一，也是率先在復工復產中最積極「搶人」的省區。

在此前提下，習近平此行釋出重要訊號，中央的抗疫戰略進入新階段，已從武漢之行強調的防範疫情再蔓延、關心基層民生，轉軌至中國「疫後重建」的問題，以推動經濟盡快恢復、把疫情對國家發展的衝擊減至最低。

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事實上。3月27日最近一次中共中央政治局會議已定調，中國疫情防控取得階段性重要成效，經濟社會秩序加快恢復，成績來之不易。會議指，「當前，國內外疫情防控和經濟形勢正在發生新的重大變化，境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，世界經濟貿易增長受到嚴重衝擊，我國疫情輸入壓力持續加大，經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰」。

本報記者：程國知

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