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【新冠肺炎】內地增1宗本土病例 患者持湖北健康「綠碼」卻發病

社會熱點 16:57 2020/03/30

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內地疫情防控形勢趨穩，自1月23日進入封城狀態的湖北，日前解除武漢市以外地區的離鄂通道管控。但甘肅昨通報1例確診患者，他22日持湖北健康碼「綠碼」駕車返回甘肅蘭州。在隔離期間新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性。

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據內地新京報，3月28日20時至3月29日20時，甘肅新增湖北輸入新冠肺炎確診病例1例，該病例於1月14日由蘭州去湖北省咸寧市老家，3月22日自駕車從湖北省咸寧市（低風險區）持湖北健康碼「綠碼」返蘭，3月23日到達蘭州所居小區門口，由社區工作人員專門安排轉運至集中留觀點醫學隔離觀察，隔離期間做了相關檢查，3月28日CT結果顯示：右肺中葉內側段和左肺舌葉小片狀磨玻璃滲出影。

根據流行病學史及CT檢查結果，3月28日確定為疑似病例。3月29日新型冠狀病毒核酸檢測陽性，確診為新冠肺炎。目前在省級定點醫院住院隔離治療，病情平穩。累計追蹤到密切接觸者2人，已全部集中隔離。

值得注意的是，2月22日起湖北咸寧新冠肺炎確診病例維持「零新增」，而3月24日和29日，廣東和甘肅先後通報的兩例湖北輸入病例均來自「低風險區」咸寧。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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