【新冠肺炎】滬抗疫專家：10月將是新冠疫情低谷 但還有高峰

新冠肺炎疫情全球大流行，上海疫情醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，10月或是疫情低谷，但後面還會是高峰，所以疫情在今年是綿延不斷。

對於外界憂慮留學生回國現象對中國造成二次疫情，張指事實上中國海關的篩檢、隔離非常到位，各地加強了發熱門診的建設，因此認為輸入性疫情在目前可預計的情況下，應比第一波控制武漢的疫情要容易得多。

張文宏：很難預測國際疫情何時結束

張文宏周日（29日）聯同多名專家在第二屆新冠肺炎多學科論壇分析疫情。他表示，除了中國對疫情控制得比較好以外，世界各地整體疫情還沒有得到很有效的控制，歐洲已經成為世界疫情暴發的中心，美國也進入疫情不斷上升的過程。目前，很難預測國際疫情到底什麼時候會結束。

他認為，國內目前並沒有放鬆警惕，只是把防控的重點轉向了境外輸入。

香港大學病毒學家金冬雁則表示：「引起普通感冒的病毒是有一定的季節性的，但是新冠病毒是否具備季節性，目前局勢尚不明朗。現在疫情大暴發的國家大多寒冷並且乾燥，像馬來西亞、新加坡這些溫度高而且潮濕的地方暫時還未出現社區性的大暴發。這其中究竟有沒有規律？需要更多的研究和數據去分析。」

【新冠肺炎】疫情趨緩 湖北航班復航 深圳開放公共場所

習近平考察浙江釋政治訊號：中國步入「後疫情」重建時期

【新冠肺炎】國家衛健委：現有確診病例少於3千 疫情傳播基本阻斷

國家衛生健康委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟則提到，目前正在尋求更多的方法救治重症患者，如今主要採取人工肝療法，把患者血液引到體外後在體外進行加工——血漿置換、血漿吸附、血液濾過等，清除各種有害物，補充蛋白質和凝血因子，暫時替代肝臟功能，並抑制細胞因子風暴，阻止重症患者向危重症發展。

專家：美應學中國封城和建方艙醫院

針對美國近日確診病例激增，美國麻省大學醫學院終身教授盧山分析表示，一方面，可能是因為檢測過於敏感；另外，美國沒有進一步通過流行病調查數據詳細分析感染病例的背景和來源。從目前情況來看，美國正處於第二波和第三波感染的早期，好在未出現群聚現象，但確診病例仍會進一步增加。

【肺炎疫情】武漢應延長封城? 研究：過早解封 第二波疫情或提前

【新冠肺炎】中國疾控高層指出歐美防疫最大錯誤 還提5條中國經驗

【肺炎疫情】美教授撰文指新冠病毒不是人工合成 源頭非武漢

盧山認為，中國有兩條非常重要的經驗是值得美國學習和借鑒的：封城和建方艙醫院。他指，美國當務之急有兩點：第一是各個州之間必須加強聯合，如果所有州能同步封鎖嚴控14天，按照中國的抗疫經驗，新冠肺炎80%就會被控制住，但如果各個州之間不同步，公眾之間有來往，戰線恐怕就要拖長；第二，創造醫療條件救治大部分被感染的輕症病人，將80%輕症患者居家隔離或者集中收治是非常重要的事情。

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響