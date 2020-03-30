【中國口罩】捷克媒體：中國僑商囤68萬口罩　欲炒賣給捷克政府

▲ 捷克媒體報道，當地中國僑領試圖從中國進口醫療物資，再轉高價賣出牟取暴利，結果遭警方查獲。

新冠肺炎全球大流行，各國對口罩需求殷切。捷克媒體報道，當地中國僑領試圖從中國進口醫療物資，再轉高價賣出牟取暴利，結果遭警方查獲。

捷克新聞網站Aktuálně報道，當地警方上周沒收的68萬個口罩和2.8萬個呼吸器，原來是由捷克青田同鄉會會長周靈建所進口，他試圖以高價轉賣給捷克政府以牟取暴利。

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捷克衛生部說，「口罩市價為0.6美元，該公司開出每片1.27美元的價格。」

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市價每個0.6美元 華僑開出1.27美元

這批被沒收口罩的部分箱子上貼了中國和意大利的國旗，疑是中國要捐給意大利的物資，意大利為此還指控捷克沒收，引起兩國的不快。

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捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamáček）以警方仍在調查當中為由，拒絕對此評論。

報道說，身兼「布拉格時報」社長的周靈建是捷克重要僑界領袖，與中國體制內人士過從甚密，去年才陪同捷克總統齊曼（Miloš Zeman）訪問北京。

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據對中國僑界有深入研究的解析中國（Sinopsis）智庫學者吉魯斯（Filip Jirouš）表示，周靈建領導的青田同鄉會也是中國和平統一促進會的主要成員，後者主辦的春節活動經常吸引對中方友好的現任及卸任捷克官員參加。

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責任編輯：伍樂

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