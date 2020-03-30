【肺炎疫情】世衛聲明罕稱「台灣」 強調台參與WHO由會員國決定

世界衛生組織（WHO）29日發表聲明，罕用「台灣」而非「中國台北」等名號，又提到台灣新冠肺炎感染率偏低，WHO在記取所有地區衛生當局學到的經驗，包括台灣在內，以便在全球分享最佳做法。不過，WHO強調台灣在組織中的參與取決於會員國。

WHO秘書長譚德塞的高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）日前接受港媒訪問，當記者提到台灣時疑似遭到斷訊。世衛發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）29日以電郵回覆中央社詢問關於艾沃德避談台灣新聞一事，回應文中分別使用「台灣」（Taiwan）及「台灣的」（Taiwanese）名稱。

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賈撒列維克並未評論艾沃德接受港媒訪問時的立場，但表示前往中國考察的國際專家組負責人並未回答新冠肺炎有關「台灣」的問題，並解釋「台灣的」世衛成員資格問題取決於世衛會員國，而非世衛組織工作人員。

聲明又強調，世衛正與所有衛生部門密切合作，包括「台灣的」專家，更讚賞目前「台灣的」感染率相對較低，WHO密切關注情勢發展，也向包括「台灣」在內的各地區衛生相關部門汲取經驗，並向全球分享最佳做法。

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值得注意，今年世衛疫情報告中對台名稱更是一變再變，從「中國，台灣」（Taiwan, China）、台北直轄市（Taipei Municipality）、台北（Taipei）再至「台北及周圍地區」（Taipei and environs）。

分析指出，這份改以稱呼「台灣」及「台灣的」大篇幅回應，似乎對台灣加入世衛組織有轉向中性甚至正面的可能性。

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責任編輯：游昊雲

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