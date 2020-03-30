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【新冠肺炎】民進黨稱台灣願提供1萬件防護衣 遭大陸拒絕

社會熱點 11:01 2020/03/30

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台灣出台口罩禁令後，日前還宣布每周向美國提供10萬個口罩，再升高兩岸對立。不過，民進黨立委王定宇表示，台灣也曾向大陸表達願提供1萬件防護衣，但被回絕，後來就沒有了下文。

台灣願提供防護服 但被拒絕

據台灣中央社報道，長期是立法院外交及國防委員會成員的王定宇昨日表示，第一次武漢包機中國堅持用東方航空的飛機來台，當時台灣的疫情不嚴重，但武漢的疫情最嚴重時，台灣曾表達願意提供1萬件防護衣。

不過，湖北台辦表達謝意後，以「飛機另有任務」、「另外再安排」為由婉拒，但後來就沒有下文。

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王定宇推測，大陸打算形塑大陸照顧台灣，大陸與台灣共同防疫的政治操作，只不過後來疫情擴散超乎想像，全案就停下來。

他還說，台灣政府與民間對大陸的善意，從汶川地震到現在，對大陸人民都沒有吝嗇過，但大陸卻沒有感謝過台灣。最近大陸官媒批評台美合作，只要是台灣跟任何國家合作，大陸都批評。

他又指出，中共不要把別人的好意輕易糟蹋，這樣對兩邊關係毫無助益。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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