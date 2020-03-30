【中國經濟】工信部：中國外貿進出口形勢可能進一步惡化

新冠肺炎疫情持續衝擊經濟。工業和信息化部副部長辛國斌今日表示， 國際疫情蔓延可能令中國外貿進出口形勢進一步惡化。但總體看，疫情對中國工業經濟的影響是階段性的，是可控的，不會改變中國持續向好的基本趨勢。

前兩月貨物貿易進出口 按年降9.6%

國務院聯防聯控機制今日就制造業復工復產舉行新聞發布會。辛國斌在會上介紹，國際疫情蔓延的擴展，勢必對中國的產業鏈、供應鏈以及外貿出口造成較大的經濟影響。據海關統計，今年前兩個月中國貨物貿易進出口按年下降9.6%，其中出口下降15.9%。

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隨著國際疫情的進一步擴散，中國外貿進出口形勢可能進一步惡化。對此，要密切跟蹤形勢的發展變化，並及早做好應對準備。

他還表示，總體看，疫情對中國工業經濟的影響是階段性的，是可控的，不會改變中國持續向好的基本趨勢。

或舉辦網上展銷會 助企業獲訂單

針對一些出口導向的制造業企業被歐美市場取消訂單，辛國斌稱，目前采取的措施主要是通過穩定外貿和外需來保障供給側穩定。

他又指，針對紡織服裝、輕工產品、玩具、家具這類企業，當局會同幾個行業協會和電商平台，通過舉辦專題線上銷售活動來促進消費。

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另外，還會研究通過舉辦網上展銷會、訂貨會此類形式來解決企業目前存在的訂單困難。因為很多產業都是在3、4月份，通過展銷會、訂貨會來解決訂單的問題。現在由於疫情防控的問題，這些展銷會、展覽會、訂貨會都取消了。

規上工業企業平均開工率為98.6%

他還提到，截至3月28日，全國規上工業企業平均開工率為98.6%，人員平均復崗率為89.9%，中小企業復工率已達到76%。

截至目前，3,000億（人民幣，下同）支持疫情防控重點企業的專項再貸款已累計向5,000多家企業發放2,000多億元，企業實際承擔利率只有1.27%左右。增加的5,000億支農支小再貸款、再貼現額度已累計發放2,000多億元，貸款利率低於4.55%。

責任編輯：伍樂

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