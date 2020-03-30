【新冠肺炎】美權威期刊：台灣防疫勝中美　細小卻科技先進

新冠肺炎在全球擴散，台灣因防疫有成獲國際高度關注。美國期刊《外交事務》分析，台灣雖然活在中國超級強權的陰影之下，但卻是個「小巧且科技先進的民主國家」。台灣的成功在於科技、行動主義融合公民參與，台灣的公民科技文化是最強免疫系統。

《外交事務》由美國著名的智庫「美國外交關係協會」主辦，於1922年開始出版，是美國國際事務及外交政策研究領域最權威、影響力最大的學術雜誌之一。

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文章指出，台灣的成功在於科技、行動主義與公民參與的融合。台灣是個小巧但科技先進的民主國家，活在對岸超級強權的陰影之下。近年，台灣透過科技發展出全球最活躍的政治文化，這樣的公民科技文化是這個國家面對新冠肺炎的最強免疫系統。



文章說，在當前危機下，台灣以科技為基礎的公民文化價值相當顯著。自下而上的訊息共享、公私夥伴關係、透過使用開放政府大數據進行技術開發，加上集體行動參與，讓台灣在面對疫情上能成功協調、凝聚共識與透明度。



文章引述史丹佛大學醫學院政策成果暨預防中心主任王智弘刊登在美國醫學會期刊（JAMA）的專文指出，在台灣推出的124種措施中，最為人所知的成功案例便是口罩地圖，以及檢疫者的追蹤平台。

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文章又指出，真正重要的是相互尊重與合作，隱私獲得保障，並緩解疫情擴散。這讓台灣不致像歐美般物資與檢測分配不當，或像中國一樣疫情處理高度機密。透過這樣的平台，台灣樹立公眾信心，也透過傳達政府面臨的挑戰，鼓勵許多人共同參與，在以官方訊息為基礎的原則下，為解決方案作出貢獻。



文章最後指出，台灣的人工智能（AI）發展或許不如中美，但廣泛的數位參與與社區驅動的開發精神，讓台灣面對武漢肺炎疫情時能快速、精確與民主性反應，透過社會廣泛的數位參與，避免技術官僚主義與科技恐懼症，在面對危機時保持信任與雙向訊息傳遞。

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責任編輯：游昊雲

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