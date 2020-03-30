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志村健新冠肺炎病逝　維基一度遭篡改死於「台灣肺炎」

社會熱點 12:28 2020/03/30

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日本老牌諧星志村健日前確診後，延至昨晚（3月29日）病逝，終年70歲。但志村健去世後，一度有人在維基百科將他的死因篡改為「台灣肺炎」，台灣及日本網民大怒問道：誰做的？

新冠肺炎日本疫情肆虐，日本演藝界出現首宗因新冠肺炎死亡個案！日本老牌諧星志村健日前確診後，延至昨晚（3月29日）病逝，終年70歲。但志村健去世後，一度有人在維基百科將他的死因篡改為「台灣肺炎」，台灣及日本網民大怒問道：誰做的？

志村健所屬事務所表示，日本喜劇泰斗志村健於本月17日感到疲倦在家靜養，及後在19日出現發燒及呼吸困難等症狀。翌日被送往醫院檢查，經判斷後被診為重度肺炎，隨即送往都内醫院治療。

台灣及日本網民質問：誰做的？

在23號晚上他經新冠肺炎測試後，結果呈陽性。由於其病情嚴重，需要依靠人工呼吸器為生，直到昨晚（3月29日）病情急轉直下，終告不治。

【新冠肺炎】日本首位確診藝人死亡　老牌諧星志村健病逝終年70歲

【志村健病逝】志村健肺炎入院前重逢前度　年少氣盛誤姻緣終身未娶

志村健離世後，facebook專頁「只是堵藍」30日截圖發文表示，就在全世界，都在哀悼這位大師的殞落之時，沒想到有人把志村健的死，改成「台灣肺炎」。「雖然實際前往維基百科頁面，資訊已經被更正，但這樣做的人動機令人怒憤。

台灣許多網民質疑這種篡改做法，紛紛質疑誰做的。

【新冠肺炎】日本老牌諧星確診新冠肺炎　志村健情況嚴重需靠呼吸機維生

【中美角力】特朗普接受FOX訪問：我決定不再用「中國病毒」

另一方面，消息一出，許多日本網友紛紛想去中國此前被指「緩報疫情」，世界衛生組織（WHO）又一度談化新冠疫情，問道誰間接讓日本「國寶」染疫去世。其中有網民直指，「如果當初如果當初及時通報，志村健可能不會死，我討厭WHO」。

志村健被視為日本國寶

志村健出身於日本京都，是著名的喜劇演員，許多後輩藝人稱他為「日本的喜劇王」。而他的名氣更遍及台灣、泰國、印度、歐美等地。

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他在1973年12月以實習身分加入TBS電視台，並以組合漂流者主演著名現場節目《八點！全員集合》，並在1974年4月正式加入表演行列，以突出的表演模式成為節目中最受歡迎的演員。

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及後，他在《八點！全員集合》節目的〈東村山音頭〉單元中的突出表現。1977年開始參演同樣由漂流者主演的著名搞笑節目《漂流者大爆笑》。1987年，富士電視台開始播出以他本人為主的節目《志村大爆笑》，並獲得高收視率。

目前，他仍是日本最重要的演藝人之一，既是許多電視節目主持人，又以「笨蛋殿下」的角色進行舞台劇公演。

志村健去世後，一度有人在維基百科將他的死因篡改為「台灣肺炎」，台灣及日本網民大怒問道：誰做的？

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責任編輯：伍樂

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