【新冠肺炎】英媒揭「憤怒直達英國最高層」 批中國發謠言兼限物資出口

新冠肺炎在全球蔓延,中國處理疫情的手法惹爭議。英國《每日郵報》報道,英國高官對中國發放假消息、以醫療物資建立經濟實力的行為感憤怒,更稱「憤怒直達最高層」(the anger goes right to the top),會重新審視中英關係,甚至不允許華為參與開發英國5G網絡。

報道引述消息人士稱,英國官員對中方指美軍是病毒源頭的說法尤其憤怒,「發放假消息行為不能接受。他們(中國政府)知道這是不對的,但不去承認,而是繼續散播謠言。」

▲ 英媒指英國最高層對中國的抗疫手法感憤怒

報道又稱,有專家亦提醒英國首相約翰遜(Boris Johnson),中國官方公佈的病例或是實際數字的「十五分一甚至四十分一」。唐寧街官員又相信,中國透過疫情向全球「掠奪性地提供協助」(attempts to exploit the pandemic for economic gain)以建立自己的經濟實力。

另一名消息人士表示:「(疫情)過後將會有一場追究。」保守黨前黨魁施志安(Iain Duncan Smith)亦寫道:「當我們處理好這場可怕的疫情,就必須重新考慮(雙方)關係,要將其建基於平等及誠實的基礎上。」

另一方面,在內地疫情最嚴重時,中方徵收大量於中國各地生產及準備出口的防護醫療裝備。英國防護裝備公司「JSP」行政總裁約翰斯通(Mark Johnstone)上月表示,中國要求其中國廠房為政府生產一次性防護設備,並指示國外特工人員從西方國家大量購買醫療用品,導致現在英國醫護和其他衞生人員防護裝備短缺。

然而,中國現在卻向全球各國捐贈口罩及防護裝備,以建立經濟實力。英國下議院外交事務專責委員會主席董勤達(Tom Tugendhat)說:「北京正在掩蓋本世紀以來最嚴重的緊急衞生事件,而欺騙的代價是影響了全球。」

至於英國政府1月宣佈容許中國電訊設備商華為「有限度」參與建構國內5G網絡,但隨着疫情嚴峻,內閣開始向約翰遜施壓要求改變決定。

報道引述一名高級內閣官員說:「我們不能袖手旁觀,讓中國政府破壞世界經濟,然後像甚麼都沒有發生一樣。我們允許像華為這樣的公司不僅進入了我們的經濟,甚至還成為基建的重要部份。這方面需要盡快審視,還包括任何依賴中國供應鏈的重要戰略基建。」

責任編輯:費風

