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【新冠肺炎】英媒揭「憤怒直達英國最高層」 批中國發謠言兼限物資出口

國情動向 13:37 2020/03/30

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新冠肺炎在全球蔓延，中國處理疫情的手法惹爭議。英國《每日郵報》報道，英國高官對中國發放假消息、以醫療物資建立經濟實力的行為感憤怒，更稱「憤怒直達最高層」（the anger goes right to the top），會重新審視中英關係，甚至不允許華為參與開發英國5G網絡。

報道引述消息人士稱，英國官員對中方指美軍是病毒源頭的說法尤其憤怒，「發放假消息行為不能接受。他們（中國政府）知道這是不對的，但不去承認，而是繼續散播謠言。」

英媒指英國最高層對中國的抗疫手法感憤怒

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報道又稱，有專家亦提醒英國首相約翰遜（Boris Johnson），中國官方公佈的病例或是實際數字的「十五分一甚至四十分一」。唐寧街官員又相信，中國透過疫情向全球「掠奪性地提供協助」（attempts to exploit the pandemic for economic gain）以建立自己的經濟實力。

另一名消息人士表示：「（疫情）過後將會有一場追究。」保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）亦寫道：「當我們處理好這場可怕的疫情，就必須重新考慮（雙方）關係，要將其建基於平等及誠實的基礎上。」

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另一方面，在內地疫情最嚴重時，中方徵收大量於中國各地生產及準備出口的防護醫療裝備。英國防護裝備公司「JSP」行政總裁約翰斯通（Mark Johnstone）上月表示，中國要求其中國廠房為政府生產一次性防護設備，並指示國外特工人員從西方國家大量購買醫療用品，導致現在英國醫護和其他衞生人員防護裝備短缺。

然而，中國現在卻向全球各國捐贈口罩及防護裝備，以建立經濟實力。英國下議院外交事務專責委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）說：「北京正在掩蓋本世紀以來最嚴重的緊急衞生事件，而欺騙的代價是影響了全球。」

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至於英國政府1月宣佈容許中國電訊設備商華為「有限度」參與建構國內5G網絡，但隨着疫情嚴峻，內閣開始向約翰遜施壓要求改變決定。

報道引述一名高級內閣官員說：「我們不能袖手旁觀，讓中國政府破壞世界經濟，然後像甚麼都沒有發生一樣。我們允許像華為這樣的公司不僅進入了我們的經濟，甚至還成為基建的重要部份。這方面需要盡快審視，還包括任何依賴中國供應鏈的重要戰略基建。」

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