【突發】湖南客運火車脫軌側翻 已致1死127人傷（有片）

今日11時40分，京廣線湖南省郴州永興縣高亭司鎮永華村境內，T179次（濟南至廣州）列車發生脫軌側翻事故，已造成1人死亡、4人重傷、123人輕傷，事故原因正在調查中。

遇難者為鐵路乘警

據內媒，受連日降雨影響，位於湖南省郴州市永興縣馬田鎮的京廣線馬田墟至棲鳳渡站下行區間發生線路塌方，T179次（濟南至廣州）列車運行至該區段時，火車司機發現後立即采取緊急制動措施，列車撞上塌方體，導致機後第一節發電車起火，第二至六節車廂脫線傾覆。

網傳視頻顯示，脫軌側翻事故發生後，位於車輛前部的多節車廂衝出軌道，車頭處也起火冒出陣陣濃煙，車廂內的乘客紛紛爬出車窗逃生。視頻還顯示，火車側翻後，車窗朝上，有人員持應急錘將車窗玻璃砸碎，從窗口處將乘客救出。

列車上共有654名旅客和37名鐵路工作人員，截至目前，事故造成1人死亡、4人重傷、123人輕傷，具體原因正在調查中。據報道，遇難者為鐵路乘警，經現場搶救後不幸殉職。所有受傷人員均已送往當地醫院救治或觀察。鐵路部門已安排其他旅客轉乘高鐵至目的地。​​​​

內媒澎湃新聞引述當地氣象局表示，這兩天郴州市的降雨量比較大，29日降雨主要集中在北部地區，土壤含水量大，山體滑坡的風險比較高的。她稱，市氣象局3月29日發了材料給各服務部門，註意山體滑坡風險。

責任編輯：尹航