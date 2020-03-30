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保加利亞龍婆24年前預言新冠肺炎疫情？信不信由你

社會熱點 14:09 2020/03/30

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有外國媒體日前報道，已故世界知名的預言家、保加利亞婦人萬加的一名追隨者宣稱，萬加24年前死之前，曾對她喋喋不休地提及    Corona（冠狀）一詞，似預測着新型冠狀病毒肺炎之出現。

新冠肺炎肆虐全球，每逢重大災害總會傳出「怪力亂神」之說。有外國媒體日前報道，已故世界知名的預言家、保加利亞婦人萬加（Baba Vanga，香港民間稱其「龍婆」）的一名追隨者宣稱，萬加24年前死之前，曾對她喋喋不休地提及    Corona（冠狀）一詞，似預測着新型冠狀病毒肺炎之出現，真的信不信由你。

保加利亞的盲眼龍婆巴巴萬加（Baba Vanga）的預言，宣稱準確度高達85%，更有人稱，她成功預言美國911恐怖襲擊及南亞大海嘯。

保加利亞婦人　稱1996年聽龍婆念Corona

萬加1996年以85歲高齡去世，但她生前曾留下了一系列口述預言，其中2020年會有3件大事發生，包括亞洲出現恐怖大地震、海嘯等，以及歐洲經濟大危機。

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保加利亞73歲的知名體操教練內什卡斯特法諾瓦羅貝娃（Neshka Stefanova Robeva），日前在自己的facebook上發文，表示自己在1996年龍婆去世前剛好有機會拜訪，當時曾聽到龍婆在嘴裡碎念一包話，譯作英文是「The corona will be all over us（日冠將包圍我們）」。

因為「Corona」在保加利亞語中有監護之意，她猜測有可能和俄羅斯干涉保加利亞有關，當年沒有太放在心上。直到最近，新冠肺炎疫情爆發，她才意識到龍婆當時說的「Corona」或暗指冠狀病毒的意思。

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英文中，Corona 可譯作冠、冕、冠冕、冠狀、冠部及日冕等意。

【龍婆2020年3大預言】

亞洲國家發生恐怖大海嘯：

預言中國、日本、阿拉斯加、巴基斯坦等亞洲國家將會遭遇大地震及海嘯，造成至少400人死亡。俄羅斯可能會遭受隕石撞擊。

歐洲發生極端主義份子生化恐襲：

預言指極端主義份子會入侵歐洲，並發動「化學武器」恐怖襲擊。

英國引發歐洲經濟大危機：

預言英國脫歐，或會令歐洲幾個月內陷入大規模的經濟危機。

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不過，龍婆亦有不少失敗預言，例如她曾預言2010至2014年期間將有核戰發生、2019年俄羅斯總統普京將遭到暗殺、美國總統會因病倒下等，都沒有實現，且龍婆預言多數是口頭講，別人筆錄，並沒有方法可以fact check，因此信不信由你。

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責任編輯：伍樂

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