保加利亞龍婆24年前預言新冠肺炎疫情？信不信由你

新冠肺炎肆虐全球,每逢重大災害總會傳出「怪力亂神」之說。有外國媒體日前報道,已故世界知名的預言家、保加利亞婦人萬加(Baba Vanga,香港民間稱其「龍婆」)的一名追隨者宣稱,萬加24年前死之前,曾對她喋喋不休地提及 Corona(冠狀)一詞,似預測着新型冠狀病毒肺炎之出現,真的信不信由你。

保加利亞的盲眼龍婆巴巴萬加(Baba Vanga)的預言,宣稱準確度高達85%,更有人稱,她成功預言美國911恐怖襲擊及南亞大海嘯。

保加利亞婦人 稱1996年聽龍婆念Corona

萬加1996年以85歲高齡去世,但她生前曾留下了一系列口述預言,其中2020年會有3件大事發生,包括亞洲出現恐怖大地震、海嘯等,以及歐洲經濟大危機。

保加利亞73歲的知名體操教練內什卡斯特法諾瓦羅貝娃(Neshka Stefanova Robeva),日前在自己的facebook上發文,表示自己在1996年龍婆去世前剛好有機會拜訪,當時曾聽到龍婆在嘴裡碎念一包話,譯作英文是「The corona will be all over us(日冠將包圍我們)」。

因為「Corona」在保加利亞語中有監護之意,她猜測有可能和俄羅斯干涉保加利亞有關,當年沒有太放在心上。直到最近,新冠肺炎疫情爆發,她才意識到龍婆當時說的「Corona」或暗指冠狀病毒的意思。

英文中,Corona 可譯作冠、冕、冠冕、冠狀、冠部及日冕等意。

【龍婆2020年3大預言】 亞洲國家發生恐怖大海嘯: 預言中國、日本、阿拉斯加、巴基斯坦等亞洲國家將會遭遇大地震及海嘯,造成至少400人死亡。俄羅斯可能會遭受隕石撞擊。 歐洲發生極端主義份子生化恐襲: 預言指極端主義份子會入侵歐洲,並發動「化學武器」恐怖襲擊。 英國引發歐洲經濟大危機: 預言英國脫歐,或會令歐洲幾個月內陷入大規模的經濟危機。

不過,龍婆亦有不少失敗預言,例如她曾預言2010至2014年期間將有核戰發生、2019年俄羅斯總統普京將遭到暗殺、美國總統會因病倒下等,都沒有實現,且龍婆預言多數是口頭講,別人筆錄,並沒有方法可以fact check,因此信不信由你。

責任編輯:伍樂

