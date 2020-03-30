【中國經濟】人行下調7天逆回購利率 馬駿：仍有充足貨幣政策空間

中國人民銀行暫停29日後，重啟500億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率下調20個基點（bp）至2.2%，為2015年6月以來最大單次降幅。

4月下調存款基準利率和全面降準亦可期

路透引述分析師指出，新冠疫情對全球經濟的衝擊愈發嚴重，中國穩增長壓力也日漸加大，政策利率增幅調降意味著貨幣政策進一步發力。分析師們並認為，在上周五政治局會議中再次強調要緩解融資難融資貴後，後續貨幣政策進一步寬鬆仍會魚貫而出，在逆回購利率調降後，MLF（中期借貸便利）利率和LPR（貸款市場報價利率）至少同步下調已成定局，4月包括下調存款基準利率和全面降準亦可期。

《上海證券報》引述中國央行貨幣政策委員會委員馬駿稱，此舉標誌人行進一步加大逆周期調節力度，可以進一步降低實體經濟融資成本，未來仍有充足的貨幣政策空間和貨幣政策工具。

馬駿表示，選擇在這個時點降息應是綜合考慮國內復工復產需求，以及國際疫情和外部經濟環境惡化等多方面因素後做出的決策。

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他稱，LPR改革改善貨幣市場利率向貸款市場利率的傳導，貨幣市場的利率可以影響銀行對MLF的報價，又可以通過MLF利率進一步傳導至LPR利率，從而引導貸款利率的變動。因此，這次調降公開市場操作利率應也能夠有效地傳導至實體經濟，體現為企業融資成本的下降。

馬駿強調，中國還有充足的貨幣政策空間和貨幣政策工具。考慮到國內經濟金融情況與國際的差異，央行在使用貨幣政策工具時保持了定力和彈性，並沒有一次用完所有的子彈。中國貨幣政策的工具箱既有價格工具，也有數量工具，還有結構性工具，都可以在需要的時候加以運用。

責任編輯：蒯宇澄

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