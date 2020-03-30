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【新冠肺炎】台漢堡王廣告現「武漢肺炎」字眼惹不滿　陸公司代道歉

社會熱點 15:19 2020/03/30

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新冠肺炎疫情全球大爆發，世衞早前將該病毒命名為「COVID-19」，中文則採用新冠肺炎為名。美國連鎖快餐店漢堡王（Burger King）台灣公司近日在社交網站上，被發現使用「武漢肺炎」字眼，引起大陸網民不滿。隨後，漢堡王（中國）周日（29日）在大陸的社交媒體上，替漢堡王（台灣）不當言論道歉，目前有關貼文已被刪除。

新冠肺炎疫情全球大爆發，世衞早前將該病毒命名為「COVID-19」，中文則採用新冠肺炎為名。美國連鎖快餐店漢堡王（Burger King）台灣地區公司近日在社交網站上，被發現使用「武漢肺炎」字眼。

台灣漢堡王刪除所有貼文的「武漢肺炎」用語，改為「新冠肺炎」。

【肺炎疫情】美教授撰文指新冠病毒不是人工合成 源頭非武漢

【肺炎疫情】武漢應延長封城? 研究：過早解封 第二波疫情或提前

事發於上周三（25日），一個名為「BurgerKing漢堡王火烤美味分享團」的社交媒體帳號，發布一條廣告貼文，主打「武漢肺炎剋星：快樂宅宅當起來」，內容宣傳民眾可藉由網絡訂餐送貨到府，避免外出。

貼文也教導民眾可於訂餐時，指定將餐點放置於家門口，「防黑特又防武漢肺炎」，「可3天不出門都沒關係」，其餘內容則為該公司的餐點廣告。貼文發佈後引起大陸網民不滿，而涉事社交媒體帳號屬於台灣台北一間漢堡王餐廳所有，隨後上述貼文已被刪除。

新冠肺炎研究：武漢6成感染者未被發現　憂「隱形」個案致疫情反彈

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漢堡王（中國）周日下午發聲明替漢堡王（台灣）道歉，又澄清指兩地漢堡王並不屬於同一公司營運「我們為漢堡王中國台灣地區不負責任的言論表示憤怒。」，又指已聯絡快餐店台灣地區相關負責人，要求對方刪除相關損害公眾感情的言論。

另外，漢堡王（中國）在聲明中表示，雖然生意受疫情影響，但集團曾第一時間捐出100萬元人民幣（約113萬港元）馳援武漢，並為上海、深圳、江蘇等地的一線醫護人員、高速道口工作人員和社區志願者免費供餐。

然而，台灣網民之後卻紛紛留言砲轟「你被中共收買了嗎？」、「漢堡王膝蓋軟了，失望」、「改屁啊，有骨氣點好嗎，這麼喜歡被道歉？」、「辛苦小編改新冠肺炎了，最近中國武漢肺炎疫情危險，盡量別去漢堡王用餐了吧」，大陸網民則表示，「2300萬人對14億人，我就是想看你下跪道歉的表情」。

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