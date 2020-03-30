【肺炎疫情】內地首推口罩材料期貨　護航口罩生產打持久「抗疫戰」

新冠肺炎疫情蔓延成全球大流行，口罩成為防疫不可或缺之物，原材料價格也水漲船高。市場的不確定性催生出期貨行業的新寵——口罩材料的期權服務。

中國證監會副主席方星海在內地首個氣體能源衍生品上市儀式上表示，在疫情下，期貨行業積極創設口罩、手套及消毒液期權等場外工具，直接支援防疫生產企業穩定現貨供應價格，保障防疫物資生產。疫情令市場認識到，市場越有不確定性，越要管理風險，認為期貨市場在這方面大有作為。

一份亞式看漲期權 保障4.5億口罩原料成本

據內媒21財經，醫療用口罩的原材料主要是聚丙烯（簡稱PP，大連商品交易所上市期貨品種），每噸聚丙烯約可製成一次性外科口罩90萬個或N95口罩20萬個。

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目前該期權產品在道恩集團運用。提供這份期權產品的則是建信期貨的風險管理子公司建信商貿。

建信商貿為道恩集團免費提供了一份行權價格為7234.5元（人民幣，下同）/噸的PP2005亞式看漲期權，規模為500噸，相當於保障了4.5億個一次性外科口罩或1億個N95口罩的原料成本。

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通俗來說，期權可以理解為一份保險，風險管理子公司相當於保險公司，生產企業為投保人，風險管理公司為生產企業提供原材料的價格保險，當採購價格超過約定標準（即行權價格）時，由風險管理公司進行賠付，而風險管理公司則可以運用自身的專業優勢完全對沖風險。

以建信商貿的業務為例，若聚丙烯的採購價格超過7234.5元/噸，建信商貿將向道恩集團進行賠付。

保險+期貨 春耕時期可保障農業生產

不只是口罩，防護服期權、酒精期權、手套期權等也成為行業的新發明。另外，正值春耕時期，為避免農民資金來不及周轉、農業生產受衝擊，「保險+期貨」的項目也應運而生。

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期貨公司主動與保險公司溝通，加快撥款流程，保證農戶理賠資金及時到位。另一方面，部分農產品生產與加工企業出現物流阻斷、產品滯銷的問題，庫存高企、售價下跌給這類企業帶來損失，風險管理公司針對不同企業難題設計個性化期權產品，有效管理庫存產品和原料采購價格波動的風險。

責任編輯：尹航

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