見證抗日與國共內戰　台前行政院長郝柏村病逝享壽102歲

在台灣，行政院前院長郝柏村逝世，享壽102歲。柏老曾參與抗日戰爭、國共內戰、後隨國民政府遷台從軍再從政，見證了中國現當代的重大歷史變遷。

台灣聯合報報道，郝柏村去年4月2日才曾因身體不適，由他的兒子、國民黨副主席郝龍斌發現後立刻召喚救援。當時台北市消防局接獲獲報後，派遣救護車趕往郝柏村位在士林區福林路上住家，救護人員抵達現場發現郝柏村身體左半邊無力，不過意識仍清醒，被緊急送往內湖三總治療。郝龍斌當時對外表示，可能是因為溫差大才會出現身體不適的狀況，但無大礙、四肢都已恢復知覺。

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郝伯村為將軍退役，健康狀況長期由三總照顧，除定期體健外，過去也不時因病就診，郝柏村過去也曾因為上呼吸道病毒性感染、帶狀泡疹、腸胃不適住進三總，甚至在1997年時，因家中頭部撞到門，兩周後又意外跌倒，也是在三軍總醫院檢查出腦內出血，但最後也以距離榮總較近，臨時轉到榮總開刀。

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在1993年時，郝柏村赴三軍總醫院體檢，意外發現左側頭顱內有一米粒般的彈片殘留，連他本人都不記得此處曾受傷過。

郝柏村經歷現當中國的巨變。資料顯示，郝柏村生於1919年7月13日，江蘇省鹽城縣郝榮村人，軍階至陸軍一級上將，曾獲頒卿雲勳章、青天白日勳章、雲麾勳章與虎字榮譽旗。

1935年，郝柏村考入黃埔軍校，入讀第12期砲兵科。1938年，因抗日戰爭形勢緊張，改期提前畢業，期間擔任基層砲兵。

遷台後繼續從軍 曾是台軍從參謀長

國共內戰期間任砲十二團二營中校營長，後隨軍隊到達台灣。國民黨遷台後，郝柏村歷任國防部參謀總長辦公室上校隨從參謀、金門第9師少將師長、金門防衛部中將副司令、總統府侍衛長。

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1977年，郝柏村升任國防部副參謀總長，次年（1978年）任陸軍總司令，1981年晉任一級上將，並調升國防部參謀總長。

1989年，李登輝繼任總統，「明升暗降」郝柏村，使其從軍隊實際最高領導「升遷」為沒有軍事實權的國防部長。1990年，郝柏村出任行政院長，在政壇中起起落落。

1996年後，郝柏村淡出政壇，此後多次前往大陸，到訪北京、山西、河南、湖南、重慶、雲南等地。'

責任編輯：伍樂