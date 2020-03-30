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專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

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【肺炎疫情】口罩救命！  肺炎死亡率與口罩文化息息相關

社會熱點 16:02 2020/03/30

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新型冠狀病毒肺炎在全球大爆發，歐美多個國家的感染率與死亡率已超過中國。一些醫學人員根據研究數據指，新冠肺炎死亡率高低與不同國家口罩文化相關。亞洲如日本、韓國及台灣等地死亡率低，就是因為口罩文化接受程度喎。他們呼籲美國衛生局長和世界衛生組織改變其針對性口罩政策，並促進普遍佩戴口罩。

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新冠肺炎爆發後，東西方醫學專家對一般人是否需戴口罩存著爭議。對西方大部分國家堅持，認為無癥狀者不需戴口罩，因為口罩並不能有效防範冠狀病毒。

中國疾控中心主任高福前天接受美國《科學》（Science）雜誌專訪時直指，美國與歐洲犯的最大錯誤就是「人們不戴口罩」，因為病毒通過飛沫和密切接觸傳播，許多人是無症狀感染，或還沒有出現症狀，如果他們戴著口罩，可以防止攜帶病毒的飛沫感染他人。

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一批醫學人員在網上指，美國衛生局及世衛反對口罩的立場是完全錯誤的。美國衛生局及世衛指口罩在防止新冠肺炎（COVID-19）擴散方面無效，事實上，阻止霧化病毒傳播的任何措施都會降低COVID-19的病毒性。

與亞洲國家相比，西方國家的COVID-19感染率更高，這是因為西方對戴口罩的厭惡。他們呼籲大家需要帶上普通的口罩，以幫助降低COVID-19的病毒性。該批人員列出了多個地區口罩文化高低與死亡數字：

意大利死亡率比其他國家高，有指是意大利人口老化所致。但該批醫學人員指，儘管日本的老年人口眾多，而且感染較早，但其感染和死亡率卻是世界上最低的國家之一。造成這種情況的主要原因是，日本濃厚的戴口罩文化將新冠肺炎的病毒性降低到可以控制的水平。

此外，捷克實施強制性口罩法，從3月18日開始，捷克強制要求在公共場合戴口罩。到目前為止，捷克只有2279例新冠肺炎確診病例，使其成為歐洲感染率最低的國家之一。他們指出，應該密切注意捷克相對於其鄰國的未來感染率，以顯示戴口罩的可量化影響。

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事實上，隨著肺炎全球大流行，外國一些專家看法也改變。一組研究人員最近在醫學雜誌《柳葉刀》上撰文說，新冠病毒「打破了常規的遏制策略」，因為感染初期的患者在感染時可能沒有或只有模糊的症狀。這些研究人員表示，人們戴口罩是為了在與他人進行近距離接觸時保護自己，但是他們也無意間通過控制病毒的源頭而進行相互的保護。

（實際措施應請教專業醫生意見）

本報記者：高青

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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