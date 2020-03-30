【中國經濟】中行研究院料首季中國GDP負增長9.6% 全年增2.5%

新冠肺炎疫情持續衝擊經濟。中國銀行研究院預計，中國今年第一季GDP預計降9.6%，第二季恢復正增長為3%左右，全年增幅2.5%左右。

中行研究院發布今年第二季報告指出，突如其來的新型冠狀病毒疫情在全球蔓延、大宗商品價格暴跌、全球金融市場劇烈動盪對中國經濟運行帶來了改革開放以來最為重大的影響和衝擊，GDP增速或將出現罕見的負增長，有可能為45年以來最低。

建議不苛求數量型指標在年內完成

報告建議，將今年赤字率提高至4%左右，將地方政府專項債規模擴大到4萬億元人民幣左右。為應對經濟下行以及由此引起的就業、社會等問題，建議特殊時期特殊應對，宏觀政策應果斷出重拳做出調整，把穩定就業、扶助中小企業、保障民生放在首位。並建議適當調整「十三五」規劃、「兩個翻番」等目標任務完成時間，不苛求數量型指標在年內完成。

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報告稱，展望第二季，中國境內疫情對經濟活動的負面衝擊將逐漸減輕，但仍存在疫情在全球持續蔓延和「倒灌」的風險，中國經濟繼續面臨多重壓力。與此同時，國家加大了復工復產政策實施力度，各種穩增長政策也在加碼，預計第二季經濟將恢復正增長。

預計第二季經濟將恢復正增長

報告建議貨幣政策保持靈活適度，不斷加大逆週期調節力度。在全球貨幣寬鬆潮背景下，中國貨幣政策相對穩健，中國貨幣政策調整的空間較大。結合疫情的影響以及經濟本身存在的下行壓力，預計未來一段時間，繼續降準可能性依然較大。與此同時，考慮適當降低央行基準存款利率，為銀行降低貸款利率提供空間。

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責任編輯：蒯宇澄

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