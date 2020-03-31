【肺炎疫情】鍾南山屢掀爭議  神話破滅？

內地新冠疫情緩解之際，但無症狀感染者引發擔憂。根據中國國家衛健委周末周日兩日的通報，河南、湖北和甘肅接連出現本土病例，並牽出多名無症狀感染者。

對於之前無症狀感染者沒有列入確診病例，總理李克強3月26日不無擔憂地發出警告，「要高度重視防治無症狀感染者」。上海疫情醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏3月27日亦坦言，此次疫情的最大風險在於無症狀感染者，他們或導致疫情在社區的二次大爆發。

曾是家喻戶曉的「英雄般人物」

不過，中國工程院院士鍾南山則發出不同調。據《人民日報》等官媒報道，鍾南山近日接受採訪時表示，中國還沒有大量的無症狀感染者。他也不認同，國內疫情會出現第二波高峰。

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鍾南山因為在1月20日公開為新冠疫情定性「肯定人傳人」，並導致國家防疫政策大轉向，而在中國成為家喻戶曉的英雄般人物。但之後鍾南山的言論卻屢屢引發爭議，他也被指終於走下「神壇」。

最為典型的是，鍾南山曾公開表示，新冠病毒不一定源於中國。此番言論被外交部發言人引用，並導致中美關於病毒起源之爭的外交風波。

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3月12日，鍾南山在廣東的一場有關疫情的新聞發布會上稱，在各國采取積極措施的情況下，疫情可以在6月結束。此番言論也引發外界質疑。

病毒不一定源於中國 引起爭議

上海疫情醫療救治專家組組長張文宏接受內地媒體採訪時說，此次疫情在今年夏天結束的概率很低。他表示，現在整個歐洲出現不可控的情況，勢必會有大量的人被感染。他認為，推算一下周期基本上會到跨年。而這樣看法也是中外專家目前的主流看法。

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作為一個科學家堅持自己的觀點，不隨波逐流，講實話、吐真言，本無可厚非，也是義不容辭的責任。但鍾南山最近的言論，有外界輿論認為有「配合」官方宣傳之嫌。特別是病毒起源之說，引爆中美口舌之戰。而最近對疫情趨勢的樂觀評估，也被認為是為當局加快復工復產背書。

當然，不排除外界是誤讀了這位一代「非典英雄」。一個人的功過是非，終究時間才是最好的檢驗標尺。

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本報記者：嚴正

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