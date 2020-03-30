【中國經濟2020】A股三大指數集體下跌 創業板指挫逾2%

滬深三大股指齊受壓，滬綜指一度跌1.77%，低見2,723點，午後跌幅收窄，收跌24點或0.9%，報2,747點；深成指跌204點或2.03%，報9,904點；創業板指報1,860點，跌43點或2.28%。

滬深兩市主板成交合共為6,331.28億元（人民幣，下同）。外資透過滬股通及深股通共淨賣出1.26億元。

中船系炒上，中船防務漲停；中國動力升逾7%；中船科技升超過6%。人民銀行繼2月初之後再度下調逆回購操作利率，在上周政治局和G20領導人會議後再度加大寬鬆，以應對新冠肺炎疫情對經濟的影響。

▲ A股三大指數集體下跌，創業板指挫逾2%

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人行周一開展500億元7天期逆回購操作，結束連續29日暫停操作的勢頭，操作利率2.2厘，較2月17日上次操作下調0.2厘。該利率目前已下調至2012年彭博有數據以來的新低；周一（3月30日）無資金到期，人行於公開市場淨投放500億元。

中信證券預計，隨著4月流動性邊際轉暖、外資恢復流入疊加產業資本入市是底部最重要的支撐力，4月中旬一攬子政策刺激推出將形成催化，A股市場將迎來底部拐點，開啟二季度的上漲。

另外，據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0447，較上日下調20點子，中止三連升。

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責任編輯：游昊雲