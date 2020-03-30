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【中國呼吸機】內媒：全球搶購中國製呼吸機　訂單排到6月後

經濟脈搏 18:43 2020/03/30

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新冠病毒肺炎疫情全球大流行，各國醫療資源極缺，尤其是呼吸機。

新冠病毒肺炎疫情全球大流行，各國醫療資源極缺，尤其是呼吸機。媒體報道，中國作為全球呼吸機生產大國，多國紛紛向中國搶購呼吸機，一些工廠訂單甚至已排到6月以後；供不應求也造成價格飆漲，一些商人趁機做起炒手。

根據美國重症醫學會估計，美國總共將有96萬名患者需要使用呼吸機，但美國只有大約20萬台存貨。另有報道指，在疫情造成死亡人數最多的意大利，呼吸機的嚴重短缺已經迫使醫生忍痛放棄對一些病人的救治。

全美國只有大約20萬台存貨  但估有96萬患者要用

內地財經雜誌報道，天眼查數據顯示，目前中國國內在業、經營範圍包括呼吸機的公司，共計50家。其中規模較大的有誼安醫療、邁瑞醫療、魚躍醫療、航天長峰等。

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報道引述誼安醫療表示，自全球疫情爆發以來，其陸續接到意大利、英國、德國、俄羅斯、塞爾維亞等35個國家和地區的呼吸機緊急採購項目。

邁瑞醫療工作人員透露，「基本上都是各國政府拿著批文來購買，但是現在就算有批文我們也不接受了，排單已經到6、7月了，生產不過來。」

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報導指出，全球對中國呼吸機的需求正在急劇上升，南美部分國家也開始加入搶購呼吸機的隊伍中。

在南京一家醫療器械公司上班的張雪說，「上周之前，諮詢客戶主要以意大利、西班牙疫情嚴重的歐洲國家為主。但是從這周開始，有很多南美國家，包括中東、以及一些非洲國家，也開始諮詢要購買呼吸機。」

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張雪表示，如今每天都要接很多購買諮詢電話。「幾乎每個客戶都在和我講，可不可以先勻出幾台，交貨期太久了，他們等不到。但是我真的沒有辦法，訂單實在太滿。」

另一家醫療器械廠家表示，目前生產速度有限的原因在於缺少零部件。「我們有個零部件需要從日本進口，但是現在航班很少，物流不暢。零件供應不上，呼吸機就難以組裝。」

有人炒賣呼吸機   價格倍增

另外，報道也提到，看準這波搶購潮，有業內人士從中加價謀求利潤。一名中介透露「呼吸機的利潤比口罩高多了。」

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一位呼吸機買家更稱，「有款呼吸機正常價格2萬美元（約15.5萬港元），但是一家經銷商給我的報價已經達到了3萬6800美元（約28.5萬港元）。」

張雪也向記者表達對價格飆漲的吃驚。「我們有款呼吸機售價是9300美元（7.2萬港元），但是經銷商的報價已經到了25萬元（193萬港元）。現在我們手裡也沒有貨，有經銷商之前囤了一些貨。」

責任編輯：伍樂

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