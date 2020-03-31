【穩就業】內地四招「消化」高校畢業生  僅屬杯水車薪

在新型冠狀肺炎疫情衝擊下，內地面臨嚴重失業問題，接下來一波是歷年最高人數、874萬高校畢業生走向就業市場，為就業市場帶來新一波壓力。中央以擴大招研究生、增公務員招聘、扶助私企請人及幫助自主創業等以「消化」今年的高校畢業生，但在經濟大幅下滑的環境下，這些政策效用有限。

【中國經濟】發改委：穩就業任務艱鉅 國企將擴招畢業生

【新冠肺炎】經濟冰封消費業重創 影響就業李克強最憂心

2020年中國的應屆高校畢業生有874萬。這是歷年來的最高人數，它比剛過去「創新高」的2019年還要多40萬。而這874萬高校畢業生佔了中國每年新增（城鎮）勞動力的85%。過去，每年要解決高校畢業生就業壓力不少，現今受疫情影響，情況更為嚴竣。

中國國家統計局的數據顯示，1月份，中國城鎮調查失業率為5.3%；2月份為6.2%。中國招聘網站「前程無憂」發布的《2020復工調查報告》顯示，截至2月末，有34%受訪的僱主暫緩校園招聘。

為了緩解就業壓力，中央出手調控，首先是出台政策稱2020年研究生擴招18.9萬，專升本擴招32.2萬。換言之，暫時將部分學生留在學校繼續升學。

【新冠肺炎】疫情衝擊就業 教育部鼓勵更多畢業生參軍 擴碩士招生

【新冠肺炎】疫情下畢業生搵工難 人社部提四招保就業

其次，中國又下發通知要求加大國企、事業單位面向高校畢業生的公開招聘力度。以中石化為例，根據國資委黨委實施國資央企「抗疫穩崗擴就業」專項行動的部署，中國石化宣布追加3500人高校畢業生引進專項計劃。這是中國石化首次在一年內兩次組織高校畢業生招聘工作，年度引進計劃超過1萬人，是2019年的2.3倍。

但是，每年畢業生就業最主要還是流向私企。國家為保民生，希望中小企業不裁員，中小企業就不想新增人手。而大學生的求職活動亦受影響。

【全球大流行】疫情第二波外貿冰封 牽連1800萬人失業

【中國經濟】「三駕馬車」死火 中南海最擔心是失業潮

智聯招聘最新發布的一項面向2萬名2020屆畢業生調查顯示，截至目前，有四成應屆生拿到offer。這一比例較去年同期下降了34個百分點。普通本科和專科生就業壓力較大。去年同期應屆生簽約率為14%，當前應屆畢業生簽約率為10%。其中，雙一流院校畢業生簽約率為15%，普通本科院校、專科院校為9%。

由此上述調查可見就業環境的嚴竣，要解決畢業生就業問題，主要還是看私人企業特別是中小企的經營狀況。國企擴招及研究生、本科生擴招，只是杯水車薪，874萬高校畢業生能獲得offer，僅是部分幸運兒，大部分仍在浮沉中。

要解決就業問題，主要還是看新冠肺炎疫情。但是，歐洲和美國還在爆發的高峰。1月初人們以為疫情會在2020年的夏天結束，但更多流行病專家指出，這樣的期望不現實。英國《衛報》稱，疫情有可能會持續到2021年的春天。

【中國經濟】頭等大事是穩就業 李克強：想盡辦法讓中小微企生存

【中國經濟2020】拉消費增就業 內地擬改造步行街發展「小店經濟」

如果疫情持續時間超過一年，不僅會對2020年的畢業生造成影響。下一屆畢業生也會受到餘波的衝擊。中央定調2020年經濟工作，強調「六穩」政策，即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，而穩就業首當其衝。

就業關係社會穩定、居民消費，如何解決今夏畢業生就業問題，將是中央要面對的最大挑戰，但情況不容樂觀。

本報記者：高青

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響