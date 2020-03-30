【新冠肺炎】李克強：突出做好無症狀感染者防控 不允許瞞報漏報

內地本土個案及無症狀感染增多，國務院總理李克強今日要求，進一步做好無症狀感染者防控工作，不允許為了追求病例零報告而瞞報漏報，並要對所有入境人員實施核酸檢測。這是他時隔4日後再次強調重視防治無症狀感染者。

所有入境人員都要核酸檢測

據中國政府網消息，李克強今日（30日）主持召開領導小組會議指出，當前我國境內疫情防控向好態勢繼續鞏固，復工復產積極有序推進，成績來之不易。但全球疫情正處於大流行階段，任何國家都不能獨善其身。要實事求是科學研判疫情形勢，充分認識疫情防控面臨的風險壓力和工作艱鉅性。

會議指，繼續做好重症患者救治、出院患者14天隔離與28天隨訪等工作，強化醫療機構發熱門診相關病例監測和傳染病網絡直報，做到「四早」。

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會議強調，各地要堅持公開透明發布信息，不允許為了追求病例零報告而瞞報漏報，這既有利於引導公眾做好防護，也有利於積極有序推動復工復產。要繼續做好疫情跨境輸入輸出防範。加強檢測力量和設備設施配備，對所有入境人員實施核酸檢測，切實守好外防輸入關口。

加大無症狀感染者篩查力度

近期外界對「無症狀感染者」擔憂加深。會議又強調，為防止出現防控漏洞，必須突出做好無症狀感染者監測、追踪、隔離和治療。要有針對性加大無症狀感染者篩查力度，將檢測範圍進一步擴大至新冠肺炎病例和已發現的無症狀感染者的密切接觸者、有特殊要求的重點地區和重點人群等。

一旦發現無症狀感染者，要立即按「四早」要求，嚴格集中隔離和醫學管理，公開透明發布信息，堅決防止遲報漏報，盡快查清來源，對密切接觸者也要實施隔離醫學觀察。抓緊在疫情重點地區抽取一定比例樣本，開展無症狀感染者調查和流行病學分析，研究完善防控措施。同時，做好患者出院後按要求復查，加強复陽人員醫學管理等工作。

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內地近期出現多宗懷疑是無症狀感染者的傳播案例，其中甘肅29日通報1例確診患者，他22日從屬於低風險區的咸寧市出發，持湖北健康碼「綠碼」駕車返回甘肅蘭州，在隔離期間新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性。

廣東佛山本月24日亦通報一宗同為湖北咸寧輸入病例。該名患者3月17日自駕到廣東，先回惠州再到佛山，19日在佛山住所的村口測量體溫正常，次日發現發熱後送醫就診並隔離，23日確診。

而咸寧市早在3月17日已宣布，全市確診病例和疑似病例全部清零。有報道指，甘肅與廣東這兩宗病例的患者，極有可能是被無症狀感染者感染的。

李克強26日主持召開會議時就曾強調，要高度重視防治無症狀感染者，堅決遏制可能形成的新的病毒感染和疫情傳播。

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責任編輯：蒯宇澄

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