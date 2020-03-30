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華春瑩回應口罩試劑不合格：中方也收過外國不合格物資

國情動向 20:48 2020/03/30

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新冠病毒疫情在全球蔓延，中國向歐洲、亞洲多國輸出口罩及測試劑等醫療物資，但近日接連被指產品不合格、甚至要求退貨。

新冠病毒疫情在全球蔓延，中國向歐洲、亞洲多國輸出口罩及測試劑等醫療物資，但近日接連被指產品不合格、甚至要求退貨；觀察者指，連串事件令中國「抗疫外交」受挫。中國外交部發言人華春瑩回應一系列事件，說「我們（中方）也收過外國不合格的援助物資」。

最新一宗中方支援物資不合格事件，是荷蘭衛生部28日發表聲明指，指近日收到的130萬個中國製口罩，儘管標明「KN95」等級，聲稱防護級別達歐盟FFP2、規格接近N95口罩；但當局經兩次測試，發現口罩未能緊貼臉部及過濾病毒功能不合格；首批60萬片口罩已分發到各地醫院供醫護使用，當局下令全數回收。

中國製口罩過濾功能不合格　荷蘭口收

荷蘭卡沙利那醫院（Catharina Hospital）發言人更不客氣指，這批劣質口罩並非單一個案，「市面上還有有很多『垃圾』，有人利用目前的危機獲利」。

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中國製的快速測試試劑也被指質素成疑。中國向菲律賓捐贈10萬個檢測試劑盒，但菲律賓衛生部副部長維赫利（Maria Rosario Vergeire）一度於28日在記者會上表示，對比世衞提供的測試劑後發現，部份中國制試劑准確率僅四成，當局表明不會使用。

這並不是孤例。捷克早前向中國訂購15萬套病毒快速測試劑，惟當地衛生專家23日指試劑錯誤率高達80%。

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西班牙政府斥資近4.3億美元購入中國製醫療物資，包括最少64萬套檢測工具，惟首批運抵5.5萬支試劑部分檢測准確率僅30%，遠低於預期的80%，當地衛生部已下令停用，並表明將退貨。

中國試劑準確率僅30%到35%？

土耳其衞生部長科賈27日指，中國試劑準確率僅30%到35%，因不符要求未投入至公眾使用，但未有透露買入多少問題試劑。馬來西亞衛生官員日前指中國制試劑准確率低，為免步西班牙後塵，將不會從中國訂購。

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有分析指，新冠病毒疫情全球大爆發後，中國形象難免受損，中方因此試圖展開「抗疫外交」扭轉觀感；但連串醫療物資質素事件，卻恐令「抗疫外交」效用打折扣。

華春瑩：中方幫人　心意是真誠的

中國外交部發言人華春瑩在30日的外交部例行記者會，一次過回應事件，指「實際上，在中國剛開始抗擊疫情的階段，中方收到了一些國家給予的援助物資，當中也有一些不合格的，當時我們的選擇是相信別國的善意、尊重別國的善意。」

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華春瑩透露，有的國家通過外交管道向中方提出了商業採購的需求，中方就此推薦了有資質的出口企業，與外國採購商溝通協商，目前外方採購商沒有反映通過這一管道採購的物資有品質問題。

「中方幫助別人，心意是真誠的，如果在這個過程當中出現了個別問題，我們都應該能以實事求是的態度予以合理的解決，希望對這個問題不要做政治化的解讀」，華春瑩說。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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