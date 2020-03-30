【肺炎疫情】央視被指篡改美教授發言  捏造「武漢不是病毒源頭」

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【新冠肺炎】內地新研究：有病患排毒期長達49天 或為新亞型
繼內地官媒被指歪曲意大利名醫指意大利出現疫情早於中國後，央視網3月29日的一篇關於新冠病毒源頭的報道，又被網友揭發，同樣是斷章取義，借美國科學家之口否認武漢是病毒源頭。
央視這篇報道題目很引人著目，「美國科學家：武漢絕不是新冠病毒源頭」 ，文章引述美國杜蘭大學醫學院教授羅伯特.加里 (Robert Garry) 接受美國廣播公司採訪時說：「我們的分析以及其他一些分析都指向了比那更早的源頭。武漢那裡肯定有一些病例，但絕不是該病毒的源頭」。
但不少網友對比原文，發現這段引述有意用「武漢」替換了加里所指的「海鮮市場」。原文說：「很多人認為病毒來自武漢海鮮市場，但這是一個錯誤觀念，分析都指向了更早起源，那裡（海鮮市場）有一些病例，但絕不是該病毒源頭。」央視在翻譯原話時把句子中「海鮮市場」直接變成「武漢」，因此有了「武漢絕不是新冠病毒源」一說。
加里教授說的是，武漢那個海鮮市場不是新冠病毒的源頭，並沒有說武漢不是新冠病毒的源頭。
加里的原文如下：
And while many believe the virus originated at a fish market in Wuhan, China, Garry said that is also a misconception.
"Our analyses, and others too, point to an earlier origin than that," Garry said. "There were definitely cases there, but that wasn’t the origin of the virus."
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事實上，內地官媒為了撇清武漢是病毒源頭，屢屢對外國專家發言進行「改造」，早前，《環球時報》報道亦指，意大利名醫雷穆齊（Giuseppe Remuzzi）稱，意大利出現疫情早於中國，暗示中國或不是新冠病毒源頭地區。雷穆齊24日通過意國媒體澄清，直指「病毒當然是中國來的」，並指責有人「斷章取義、惡意扭曲」他的話。
早前一段時間，中美外交官為新冠肺炎病毒源頭頻頻開火，外交部發言人趙立堅直接新冠病毒來自美國，但中國駐美大使崔天凱接受美媒Axios和HBO聯合採訪表示，他堅信散播「新冠病毒源自美軍事實驗室」這類謠言是「瘋狂之舉」。
責任編輯：費風
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