【肺炎疫情】央視被指篡改美教授發言  捏造「武漢不是病毒源頭」

繼內地官媒被指歪曲意大利名醫指意大利出現疫情早於中國後,央視網3月29日的一篇關於新冠病毒源頭的報道,又被網友揭發,同樣是斷章取義,借美國科學家之口否認武漢是病毒源頭。

央視這篇報道題目很引人著目,「美國科學家:武漢絕不是新冠病毒源頭」 ,文章引述美國杜蘭大學醫學院教授羅伯特.加里 (Robert Garry) 接受美國廣播公司採訪時說:「我們的分析以及其他一些分析都指向了比那更早的源頭。武漢那裡肯定有一些病例,但絕不是該病毒的源頭」。

但不少網友對比原文,發現這段引述有意用「武漢」替換了加里所指的「海鮮市場」。原文說:「很多人認為病毒來自武漢海鮮市場,但這是一個錯誤觀念,分析都指向了更早起源,那裡(海鮮市場)有一些病例,但絕不是該病毒源頭。」央視在翻譯原話時把句子中「海鮮市場」直接變成「武漢」,因此有了「武漢絕不是新冠病毒源」一說。

加里教授說的是,武漢那個海鮮市場不是新冠病毒的源頭,並沒有說武漢不是新冠病毒的源頭。

加里的原文如下:

And while many believe the virus originated at a fish market in Wuhan, China, Garry said that is also a misconception.

"Our analyses, and others too, point to an earlier origin than that," Garry said. "There were definitely cases there, but that wasn’t the origin of the virus."

事實上,內地官媒為了撇清武漢是病毒源頭,屢屢對外國專家發言進行「改造」,早前,《環球時報》報道亦指,意大利名醫雷穆齊(Giuseppe Remuzzi)稱,意大利出現疫情早於中國,暗示中國或不是新冠病毒源頭地區。雷穆齊24日通過意國媒體澄清,直指「病毒當然是中國來的」,並指責有人「斷章取義、惡意扭曲」他的話。

早前一段時間,中美外交官為新冠肺炎病毒源頭頻頻開火,外交部發言人趙立堅直接新冠病毒來自美國,但中國駐美大使崔天凱接受美媒Axios和HBO聯合採訪表示,他堅信散播「新冠病毒源自美軍事實驗室」這類謠言是「瘋狂之舉」。

責任編輯:費風

