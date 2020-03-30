【新冠肺炎】內地新研究：有病患排毒期長達49天 或為新亞型

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地最新發表的研究顯示，有新冠肺炎患者的病毒排毒期（viral shedding）長達49天，但症狀較輕微，感染的病毒毒性較低，傳播能力較弱，不排除是病毒的新亞型。

病毒毒性較低 傳播能力較弱

澎湃新聞報導，解放軍中部戰區總醫院、陸軍軍醫大學、解放軍聯勤保障部隊第967醫院等團隊，27日在醫學預印本平台medRvix共同發文（未經同行審議），通訊作者為陸軍軍醫大學基礎醫學院副教授繆洪明，以及解放軍中部戰區總醫院疾病預防控制科黨支部書記王瓊書。

研究人員對1月14日至3月19日在武漢市一家新冠肺炎定點醫院的130例患者，進行了調查，並將他們的臨床指標作為參考。其中排毒期是預後的關鍵指標。

49天是迄今為止醫生發現，有症狀的新冠肺炎患者所表現出的最長排毒期。早前國際醫學期刊「柳葉刀」在線上發表了中日友好醫院曹彬等人的研究指出，嚴重（severe）患者的平均排毒期為19天，而危重（critical）患者為24天，倖存者的中位排毒期為20天，而觀察到的倖存者最長排毒期為37天。

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此前有研究團隊得出結論，長時間的排毒期通常預示著不良的結果。但在最新研究中，患者病症卻較輕微。根據對其臨床和流行病學信息的調查，研究人員認為，該類型的病毒可能具有較低的毒性和可傳播性，但具有較長時間的感染能力，難以通過常規療法在體內清除。

難以通過常規療法在體內清除

最終，這名患者透過康復患者血漿輸注痊癒。研究人員表示，這意味著康復患者血漿輸注或許能夠高效率地消除病毒。

該研究團隊認為，從該病例分析中可見，不能排除一個尚未確定的原始新亞型病毒存在，且由於這種潛在的亞型毒性很低，傳播能力較弱，而且感染這種類型的患者預後較好，因此有必要進一步分析其病毒類型的mRNA序列，這將有助於醫護人員區分潛在的輕度患者。

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責任編輯：伍樂

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