  • 21°C
香港時間 : 2020331日 (二) 11:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟2020】內地疫情緩和經濟閃電回穩？3月製造業PMI達遠勝預期的52

經濟脈搏 09:16 2020/03/31

分享：

國家統計局公布，3月份中國製造業採購經理指數（PMI）為52.0，比上月回升16.3個百分點，重返50以上的擴張水平，並遠高於市場預期的45。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為52.6、51.5和50.9，比上月回升16.3、16.0和16.8個百分點。   　　

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和從業人員指數均升至臨界點之上，原材料庫存指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

【中國經濟2020】A股三大指數集體下跌 創業板指挫逾2%

【中國經濟】人行下調7天逆回購利率 馬駿：仍有充足貨幣政策空間

【中國經濟】工信部：中國外貿進出口形勢可能進一步惡化

此外，3月份非製造業商務活動指數則為52.3，比上月回升22.7個百分點。分行業看，服務業商務活動指數為51.8，比上月回升21.7個百分點。從行業大類看，除資本市場服務外，其他行業商務活動指數均有不同程度回升。

新訂單指數為49.2，比上月回升22.7個百分點，表明非製造業市場需求降幅收窄。分行業看，服務業新訂單指數為49.3，比上月回升22.3個百分點。

建築業新訂單指數為48.4，比上月回升24.6個百分點。業務活動預期指數為57.3，比上月回升17.3個百分點，表明非製造業企業對近期市場發展信心有所恢復。

【中國經濟2020】人行馬駿倡今年不再設GDP增長目標

【中國經濟】中行研究院料首季中國GDP負增長9.6% 全年增2.5%

綜合PMI回升24.1個百分點至53

而3月綜合PMI產出指數為53.0，比上月回升24.1個百分點，表明中國企業生產經營活動總體恢復較快。

另外，截至上周三，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為96.6%，較上月調查結果上升17.7個百分點。當中，製造業企業復工率98.7%，上升13.1個百分點。

【中國經濟】政治局會議：適當提高財政赤字率 發行特別國債

【中國經濟】疫情衝擊 中國首兩月工業企業利潤大跌38%

【中國經濟2020】疫情下人行遲遲不減息 專家揭內部憂滯脹風險

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【中國經濟】新冠疫情催化 內地下一個風口是甚麼？
2020/03/30
【中國經濟】新冠疫情催化 內地下一個風口是甚麼？
【中國經濟】工信部：中國外貿進出口形勢可能進一步惡化
2020/03/30
【中國經濟】工信部：中國外貿進出口形勢可能進一步惡化
【中國經濟】人行下調7天逆回購利率 馬駿：仍有充足貨幣政策空間
2020/03/30
【中國經濟】人行下調7天逆回購利率 馬駿：仍有充足貨幣政策空間
【中國經濟】中行研究院料首季中國GDP負增長9.6% 全年增2.5%
2020/03/30
【中國經濟】中行研究院料首季中國GDP負增長9.6% 全年增2.5%
【中國經濟2020】內地疫情緩和經濟閃電回穩？3月製造業PMI達遠勝預期的52
今日
【中國經濟2020】內地疫情緩和經濟閃電回穩？3月製造業PMI達遠勝預期的52
經濟 國家統計局 採購 PMI 指數

上一篇文章

【中國經濟2020】內地3月PMI大反彈至擴張 官方怎樣看經濟前景？

下一篇文章

【中國呼吸機】內媒：全球搶購中國製呼吸機　訂單排到6月後
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【穩就業】內地四招「消化」高校畢業生 僅屬杯水車薪（訂戶專享）
【穩就業】內地四招「消化」高校畢業生 僅屬杯水車薪（訂戶專享）
【中國經濟】工信部：中國外貿進出口形勢可能進一步惡化
【中國經濟】工信部：中國外貿進出口形勢可能進一步惡化
【肺炎疫情】內地首推口罩材料期貨　護航口罩生產打持久「抗疫戰」
【肺炎疫情】內地首推口罩材料期貨　護航口罩生產打持久「抗疫戰」
【中國經濟】新冠疫情催化 內地下一個風口是甚麼？
【中國經濟】新冠疫情催化 內地下一個風口是甚麼？
【中國經濟】中行研究院料首季中國GDP負增長9.6% 全年增2.5%
【中國經濟】中行研究院料首季中國GDP負增長9.6% 全年增2.5%
【中國呼吸機】內媒：全球搶購中國製呼吸機　訂單排到6月後
【中國呼吸機】內媒：全球搶購中國製呼吸機　訂單排到6月後