【中國經濟2020】3月製造業PMI大升至52 與非製造業PMI齊重回擴張（更新版）

國家統計局公布，3月份中國製造業採購經理指數（PMI）為52.0，比上月回升16.3個百分點，重返50以上的擴張水平，並遠高於市場預期的45。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為52.6、51.5和50.9，比上月回升16.3、16.0和16.8個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和從業人員指數均升至臨界點之上，原材料庫存指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

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此外，3月份非製造業商務活動指數則為52.3，比上月回升22.7個百分點。分行業看，服務業商務活動指數為51.8，比上月回升21.7個百分點。從行業大類看，除資本市場服務外，其他行業商務活動指數均有不同程度回升。

新訂單指數為49.2，比上月回升22.7個百分點，表明非製造業市場需求降幅收窄。分行業看，服務業新訂單指數為49.3，比上月回升22.3個百分點。

建築業新訂單指數為48.4，比上月回升24.6個百分點。業務活動預期指數為57.3，比上月回升17.3個百分點，表明非製造業企業對近期市場發展信心有所恢復。

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綜合PMI回升24.1個百分點至53

而3月綜合PMI產出指數為53.0，比上月回升24.1個百分點，表明中國企業生產經營活動總體恢復較快。

另外，截至上周三，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為96.6%，較上月調查結果上升17.7個百分點。當中，製造業企業復工率98.7%，上升13.1個百分點。

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責任編輯：游昊雲

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