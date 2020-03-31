【中國經濟2020】內地3月PMI大反彈至擴張 官方怎樣看經濟前景？

雖然內地3月官方製造業採購經理指數(PMI)，由2月的35.7，大幅回升至52，反映製造業重新擴張，並創兩年半新高，但國家統計局服務業調查中心負責人接受《中國信息報》專訪時指出，PMI重新擴張不代表經濟完全恢復正常。

當局解讀稱，3月PMI大升，主要因為2月PMI跌至歷史最低點，甚至低於2008年國際金融危機期間，經濟活動短期內大幅收縮，但3月中國統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，疫情防控形勢持續向好，企業復工復產明顯加快。

▲ 內地3月官方製造業採購經理指數(PMI)，由2月的35.7，大幅回升至52

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截至3月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為96.6%，較2月25日調查結果上升17.7個百分點，生產生活秩序穩步恢復。這令3月份製造業PMI、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數在2月份大幅下降基數上環比回升，令3月企業生產經營狀況與2月份相比發生了明顯的積極變化。

不過，當局指出3月PMI大升不意味著企業的實際生產經營已恢復至疫情前水平。通常情況下，當PMI連續3個月以上同向變化時，才能反映經濟運行的趨勢性變化，僅僅單月數據升至榮枯線上，並不能判斷我國經濟已完全恢復正常水平，實現趨勢性好轉，還需持續觀察變化。

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經濟回暖要看PMI能否延續擴張

當局又指出，在經濟出現較大波動時，有時環比指標與同比指標的走勢可能會發生背離。由於目前主要宏觀經濟數據多為同比指標，所以PMI的環比回升並不意味著其他主要宏觀經濟數據一定會發生同向變化。

當局強調，目前中國企業復工復產情況仍未恢復至疫情前的正常水平，加之3月份境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，中國經濟發展面臨新的挑戰，僅憑3月份PMI數據尚不能判斷經濟是否已經企穩回升，經濟是否回暖還要看未來幾個月PMI能否延續擴張走勢，後期走勢仍需密切關注。

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責任編輯：游昊雲

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