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【中國經濟2020】人行馬駿倡今年不再設GDP增長目標

經濟脈搏 10:44 2020/03/31

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中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，今年國內生產總值(GDP)增速很難實現6%的目標，建議中國今年不再設定GDP增長目標，否則可能會綁架宏觀政策，最後被迫搞「大水漫灌」。

馬駿近日出席網上視頻座談會時指出，保持原來所預計的6%的GDP增長速度是不可能，實現4%至5%增速的難度也很大。他並認為，有很多經濟學家預測中國經濟增速可能降到百分之二點幾、一點幾等等，這些情況都是有可能，因為最後對經濟的影響主要取決於歐美疫情的發展。

他續稱，鑑於目前中國經濟面臨的巨大不確定性，建議今年不再設定GDP增長目標。如果確定了具體的GDP增長目標，到底要用多少財政資源和金融資源來刺激經濟，才能達到目標，這是不可預測的。

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馬駿分析指，如果確定一個不切實際的GDP增長速度，地方政府的反應往往就是大搞基建，要上投資。但實際上這些基建投資一般都是資本密集型，對解決就業問題、失業後的民生問題短期內是沒有什麼幫助。

在外部不確定性明顯增加、中美貿易摩擦持續升溫的情況下，中國去年全年成功實現6.1%的經濟增速，尤其當年12月工業、投資、進出口和消費等主要宏觀經濟指標均呈現明顯改善。

路透此前曾援引政策消息人士報導稱，中國將出台數万億元財政刺激措施，以重振經濟。預計中國經濟將在新冠病毒大流行期間出現40年來的首次萎縮，而計劃中的增長目標可能會被下調。

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責任編輯：蒯宇澄

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