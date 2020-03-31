【肺炎疫情】1.5米社交距離原來不夠　美研究：要隔8米才能防感染

▲ 新冠肺炎全球肆虐，港府規定食肆每桌要相隔1.5米，擴大社交距離防範新冠肺炎，英國當局亦要求民眾保持至少2米社交距離，但這些做法原來都不盡安全。

新冠肺炎全球肆虐，港府規定食肆每桌要相隔1.5米，擴大社交距離防範新冠肺炎，英國當局亦要求民眾保持至少2米社交距離，但這些做法原來都不盡安全，美國麻省理工學院最新研究顯示應拉大距離，人與人相隔8米以上才能確保「性命安全」。

每日郵報（Daily Mail）等英國媒體報道，麻省理工學院（MIT）研究發現，在潮濕、溫暖的環境裡，咳嗽與打噴嚏噴出含病毒的飛沫，能以每秒10至30米的速度傳播。患者身邊7至8米都在傳播範圍。

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麻省理工學院的研究也警告，導致2019冠狀病毒疾病快速傳播的飛沫，可懸浮在空氣中數個小時，且空調通風系統很容易改變飛沫飄浮方向。

研究人員在這份刊登於「美國醫學會期刊」（Journal of the American Medical Association）的報告中表示，「基於上述與其他原因，對於照護疑似患者的醫護人員而言，即使他們跟患者保持6英尺（約2米）以上，穿戴適當個人防護裝備仍極其重要。」

每日郵報報道指出，在英國倫敦，儘管政府一再呼籲民眾若非必要晨間不要通勤，但倫敦地鐵車廂依舊出現擠滿人的景象。

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責任編輯：伍樂

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