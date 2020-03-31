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【中國經濟】A股過去兩周資金流入創新高 PMI回擴張領滬指升0.42%

經濟脈搏 12:05 2020/03/31

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新冠肺炎疫情雖蔓延至世界各國，但過去兩週流入中國股市的資金卻飆升至逾70億美元，為近5年來的最大資金流入，投資者將希望寄托在中國經濟的復甦上。而內地3月製造業活動回復擴張，且遠勝預期，A股今早也走高。

路透報道，中國股市今年的表現好於全球其他股市。基金追蹤機構－新興組合基金研究全球公司（EPFR Global）數據顯示，截至3月25日，流入投資中國基金的資金為32.6億美元，前一週為38.3億美元，為2015年5月以來的最大流入。

英國安石集團新興市場股票投資組合經理伊凡斯（Edward Evans）表示，「中國和北亞是最先出現疫情的，而且已經有跡象表明它們的疫情是最先消退的，多個方面的宏觀經濟數據相繼改善，這與歐美國家形成對比」。

A股過去兩周資金流入創新高

【中國經濟2020】人行馬駿倡今年不再設GDP增長目標

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事實上，疫情重災區湖北省武漢市即將解封，中國政府也正促進商業企業和工廠全面復工，同時推出財政和貨幣刺激措施，希望刺激因疫情全面萎縮的經濟活動。國家統計局今公布的數據也顯示，內地3月製造業活動回復擴張，且遠勝預期。

在這情況下，投資經紀公司Federated Hermes表示，該公司已增加了對中國股票的資金配置而安石的伊凡斯則表示，他看好那些將從中國政策刺激和國內消費中獲益最多的中國個股，特別是虛擬產品類股。

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而受PMI數據遠勝預期及人行開展200億元（人民幣，下同）逆回購操作刺激，A股今早也造好。上證指數高開20點，最多升23點或0.87%，高見2771點，半日收報2758點，升11點或0.42%，成交1282.98億元。

深成指收報9988點，升83點或0.84%，高見10047點，漲143點或1.44%，成交1974.18億元。滬深300指數收報3694點，升20點或0.56%；創業板指數收報1875點，升15點或0.81%。

各板塊普遍走升，石油、化工股漲逾1%；有色金屬、電力、煤炭、鋼鐵、房地產、金融股靠穩；水泥股偏軟。

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責任編輯：游昊雲

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