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四川凉山山火威脅西昌城區 至少19死3傷主要為撲火隊員（有片）

社會熱點 12:06 2020/03/31

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四川涼山西昌市昨天（30日）下午約3時發生的山火猛烈，由於風勢較大，山火迅速蔓延，一度危及市區，大量濃煙飄進西昌城區，全城被黃色煙霧籠罩，空氣彌漫燒焦味。據《人民日報》消息，山火已造成19人死亡，包括18名地方撲火人員。

火災現場5公里內市民已撤離

據了解，3月30日15時51分，西昌市護林防火指揮部接到電話報警馬鞍山方向發生森林火災，初步判定，起火位置位於涼山州大營農場，由於風勢較大，山火迅速蔓延至瀘山。

火災還逼近西昌市區，直接威脅馬道街道辦事處和西昌城區安全，其中包括一處石油液化氣儲配站（存量約250噸）、兩處加油站、4所學校以及西昌最大的百貨倉庫等重要設施。截至31日零時，過火面積1000公頃左右，毀壞面積初步估算80公頃左右。

而在火災發生後，西昌市立即啟動應急預案，並及時組織1000餘名救火人員處理，四川消防救援總隊調度885名消防支援。目前，火災現場5公里內所有市民已撤離。西昌市公安局已對部分區域實行了交通管制。

31日凌晨1時30分，聯合指揮部接到火場滅火人員報告，寧南縣組織的專業打火隊21人在一名當地導遊帶領下，去往瀘山背側火場指定地點集結途中失聯。7時許，搜尋到3名打火隊隊員，送往醫院救治，目前情況穩定。搜救隊伍隨後陸續發現有19人不幸遇難，其中18名為打火隊員，1名為當地導遊。

近日，涼山州已發生多宗火災，在此之前，木里縣、西昌市、冕寧縣、鹽源縣發生山火。而事發當日正值木里火災一周年之後；2019年3月30日，涼山木里火災造成31人遇難，其中有27名消防員。

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