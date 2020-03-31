【中國經濟】3月PMI反彈曇花一現？ 海外疫情衝擊外需 二季度不樂觀

中國3月官方製造業PMI意外重返50上方，並創下30個月高點，工業活動明顯回暖。但單月數據好轉並不意味著經濟實現趨勢性向好，企業復工復產情況亦未恢復至疫情前的正常水平。

出口訂單大幅下降至08年來最低水平

而海外疫情加速蔓延，全球經濟衰退風險升高，給中國經濟帶來的二次沖擊尚無法確切估量，3月新出口訂單大幅下降至2008年以來的最低水平，意味中國產品外需將面臨較大衝擊。分析指，國內經濟一季度負增長幾成定局，二季度也仍面臨不小壓力，仍需要政策面加碼扶持。

人民銀行昨已下調公開市場逆回購利率，分析料存款和貸款利率4月都會下降，包括MLF（中期借貸便利）利率、LPR（貸款市場報價利率）和存款基準利率，後續也會繼續降準。

上周五召開的中央政治局會議明確提出，要抓緊研究提出積極應對的一攬子宏觀政策措施，適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。

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國家統計局周二公布3月官方製造業採購經理人指數(PMI)大幅反彈至52，高於預期，並創下2017年9月以來最高水平。當月綜合PMI產出指數亦升至53.0，比上月回升24.1個百分點。

不過，3月製造業新出口訂單指數和進口指數分別為46.4和48.4，雖按月有所回升，但處於較低水平。

統計局調查結果也顯示，企業生產經營壓力仍然較大，3月反映資金緊張和市場需求不足的企業比重分別為41.7%和52.3%，比上月上升2.6和4.1個百分點。

統計局：3月份PMI數據回升僅能代表比2月好轉

光大銀行金融市場部分析師周茂華稱，國內工業製造業部門最困難階段過去。主要是國內疫情基本得到控制，社會生活生產有序恢復，經濟活動回暖態勢明顯，國內加大逆週期調控政策效果釋放。

他認為，國內工業製造業二季度面臨一定壓力，3月國內訂單指數強勁反彈重回擴張區域，但新出口訂單、在手訂單等仍處於收縮區域，顯示疫情對海外經濟衝擊開始顯現，近期海外疫情仍在快速擴散，海外相應防疫措施升級，對經濟衝擊有望進一步顯現，這對二季度外需構成不利影響。

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物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，3月PMI指數處於榮枯線上，不表明經濟活動已全面恢復；要充分認識當前國內外經濟形勢的空前嚴峻和複雜，高度重視疫情對社會生產和三大需求的嚴重衝擊。

統計局負責人也指出，由於採購經理指數是在定性調查基礎上形成的量化指標，不能準確反映企業生產量等各類指標絕對值的變化，3月份PMI數據的回升僅能代表本月企業生產經營狀況相較於2月份有所好轉。

責任編輯：蒯宇澄

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