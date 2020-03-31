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特朗普也考慮勸民眾戴口罩　但世衛仍籲「無病不用戴口罩」

社會熱點 14:55 2020/03/31

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新冠肺炎全球肆慮，美國總統特朗普據報一改淡定，也考慮呼籲民眾戴上口罩，但世界衛生組織（WHO）官員今天表示，他們仍建議民眾沒事不用戴口罩。

新冠肺炎全球肆慮，美國總統特朗普據報一改淡定，也考慮呼籲民眾戴上口罩，但世界衛生組織（WHO）官員今天表示，他們仍建議民眾沒事不用戴口罩，新冠肺炎患者或照顧病患的人才須戴口罩。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，世衛組織突發衛生事件規劃執行主任萊恩（Mike Ryan）今天在瑞士日內瓦的媒體簡報會上說：「沒有具體證據顯示大眾戴口罩有任何潛在好處。事實上，有些證據顯示，如果錯誤使用或未戴好口罩，反而會有反效果。」

WHO：應把口罩讓給醫護人員

萊恩談及口罩和其他醫療用品時說，「還有個問題是我們世界各地都嚴重短缺。現在最可能受到這個病毒危害的人，是每天分分秒秒都暴露在病毒威脅下的前線醫護人員。想到他們沒有口罩可戴就覺得可怕。」

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世衛傳染病流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）今天也在簡報會上表示，重要的是「我們將口罩優先讓給最需要的人」，那就是第一線醫護人員。

范科霍芙說，「在社區內，除非你生病，否則我們不建議你戴口罩，因為口罩是用來預防你感染後繼續傳播病毒。」她說，「我們建議口罩適用於待在家中生病的人，以及需要照顧居家患者的人。」

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世衛組織官員上週在媒體簡報會上警告，全球醫療用品「嚴重短缺」，包括供醫師使用的個人防護裝備（PPE）。

范科霍芙上週說，「我們必須表明，世界各地的前線人員正面臨PPE嚴重短缺，包括口罩、手套、防護衣及面罩，而確保我們醫護人員能使用PPE是當務之急。」

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責任編輯：伍樂

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