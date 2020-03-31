【口罩供應】10億個，THX～法國買天量中國口罩應急

▲ 法國政府宣布，為因應法國境內嚴峻的武漢肺炎疫情，已向中國訂購10億個口罩。

新冠肺炎全球蔓延，荷蘭從中國進口130萬個口罩，但官方指其中60萬個出現缺陷，緊急召回已發出的口罩；但法國政府則同天宣布，為因應法國境內嚴峻的武漢肺炎疫情，已向中國訂購10億個口罩。

中國目前日產口罩約1億個以上、有指高峰可達1.16億左右，法國的訂購量隨時相等中國約數天至10天的口罩產量。

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根據「法蘭西24 （France 24）」報道，法國衛生部長維宏（Olivier Veran）本月21日就曾證實，該國境內「FFP2」等級的口罩嚴重短缺，當時他表示政府已經緊急從其他國家訂購2.5億個口罩，「儘管我知道庫存能夠維持多久，但我不知道這種流行病會持續多久」。

歐盟認證「FFP2」規格的口罩，與「N95」等級口罩相同，確保可以阻隔95%以上的0.3微米顆粒，新型冠狀病毒微粒雖比N95口罩的孔隙更加微小，但因病毒常與患者的口鼻分泌物黏在一起，因此該種口罩也能有效地把病毒濃度降低，進而降低傳染性。

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根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，法國衛生部長維宏本月28日加碼宣布，已經向中國訂購了10億個口罩來應急，總理菲力普（Edouard Philippe）也指出，法國每周可生產800萬個口罩，但每周會消耗4000萬個口罩。

中國媒體：分56趟航班完成交付

中國央視對此報道指出，法國與中國之間將搭起「空中橋樑」，透過56趟的飛機運輸完成交付工作，未來每周都會有4趟航班執行口罩交付。

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中國外交部發言人華春瑩表示，中方非常重視對法關係，以及對法國人民的友誼，中國記得法國在中國武漢肺炎疫情剛發生時，給予許多支持和幫助，因此中國願意向法方提供能力範圍內的幫助和支持，包括為法方在中國採購抗疫物資提供便利措施。

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