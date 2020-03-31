【新冠肺炎】全球恐剩台灣沒有停課？ 外電點名讚成功

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情全球大流行，多國先後「封城」及限制外出社交距離之際，外電點名稱讚台灣防疫得當，在持續開放學校讓學生上課的情況下，卻沒有看到確診病例激增的趨勢。

全球近90％學生「失學」

彭博社以「應該關閉學校來對抗病毒嗎？這些地方說不」為題，報道目前全球已有超過160個國家或地區宣布停課，將近90％學生因而「失學」，只剩新加坡、澳洲、瑞典、台灣、美國少數州的學生仍在上課。

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報道提到新加坡近期傳出多宗校園群聚感染，惟總理李顯龍認為，還沒有全面停課的必要，政府改為每周上課4天；至於澳洲，雖然大部分公共聚會場所已關閉，並禁止舉行婚禮、葬禮，但當地官員認為學校停課或加劇衛生保健系統的壓力，因為有30％的基本衛生工作者，必須在家顧孩子。

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而台灣從2月底學校開學後一直保持開放，卻沒有看到大規模的群聚感染。報道提到「台灣的成功」歸功於政府早期的防疫措施，包括台灣是最早切斷武漢航班的地方之一，又將開學延後到2月底，配合嚴格的隔離規定、口罩購買制度，復課後，學生到校必須量體溫。

報道指出，這確實是一個艱難的決定，因為很多人聚集在學校裡，對於病毒傳播會感到擔憂，這不是一件容易的事。

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責任編輯：伍樂

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